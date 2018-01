Aidea, i corsi della settimana rivolti ai soci

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo i corsi dedicati ai soci Aidea della prossima settimana.



martedì 16 GENNAIO corso di Storia dell’arte, ore 15,30 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi, conversazione dedicata a la pittura italiana del ‘500 e ‘600 docente Rosella Mezzani, insegnante di Storia dell’arte presso Liceo Classico. Conversazione su il Manierismo con priezione di immagini osservando le opere di Pontormo e Rosso Fiorentino L’armonia dell’arte rinascimentale, con la regolarità geometrica delle forme, i colori limpidi e chiari, la rappresentazione dello spazio precisa e lineare, viene abbandonata dagli artisti manieristi.



martedì 16 GENNAIO CORSO DI STORIA CONTEMPORANEA ore 17,10 Inizia la parte dedicata intitolata “A sud di dove? Storia economica e culturale dell'Italia meridionale (1861-2011)” 5 incontri a cura di Lorenzo Baruzzo, dell’Associazione “Libera”, presidente della Consulta Comunale di Sarzana per la Legalità. A Sud di dove: dall'Unità di Italia al XXI secolo, la vicenda del Mezzogiorno si snoda attraverso problemi secolari, in bilico tra arretratezza economica e centralità culturale. Un punto di vista sul "meridionalismo" per rimettere a punto la questione di un'identità nazionale irrisolta e frammentaria.



Letteratura mercoledì 17 GENNAIO ore 17,00 L. Classico L. Costa p.zza Verdi, avrà luogo l’incontro “Tempo senza profeti, ricordo di David Maria Turoldo”. Il relatore, F. Piscitello, cardiologo, giornalista e poeta, vincitore di importanti premi di poesia, si soffermerà sulla figura di Padre David Maria Turoldo. Padre David Maria Turoldo partecipò attivamente alla Resistenza, fu predicatore nel Duomo di Milano e diede impulso a molte iniziative di cultura. La sua produzione letteraria, in poesia e in prosa, si caratterizza per la trattazione delle tematiche legate al mistero dell'essere. La conferenza sarà arricchita dalla lettura di alcuni testi poetici da parte della Prof. Anna Abate. Presenta Olga Ceccaroni. Ingresso libero



Gli incontri del circolo filosofico curati dalla prof.ssa Patrizia Fattori riprenderanno giovedì 25 gennaio.il giovedì ore 16,00con il modulo: Il concetto di democrazia nel '900 (Gramsci, Popper, la Scuola di Francoforte, N. Bobbio, Cassese, F. Von Hayek e i fondamenti della società libera)



Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di inglese postbase –in orario serale- il martedì- organizzato in collaborazione con il CAI, Club Alpino Italiano, docente prof. Jacopo Bianchi.



Psicologia corso “Parlare in pubblico” 5 incontri h 18,00 da giovedì 25



FOTOGRAFIA 5 incontri da febbraio ore 20,00 il martedì”. Docente Grazia Cantoni - c/o V. Manin 27



AREA LINGUISTICA RAGAZZI: c/o V. Manin 27 - martedì pomeriggio inglese



CUCITO CREATIVO da febbraio ore 14,30 docente Sabrina Maggiani



ERBORISTERIA c/o V. Manin 27 - 5 incontri venerdì ore 16,00-17,30 docente Sara Mainenti



Sportello: Test di competenza linguistica gratuito su prenotazione Visite di istruzione: Organizzazione Arianna 2002: 5% di sconto per gli associati Aidea programmi in sede



Corsi riservati ai soci. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org