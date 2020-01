Aidea, gli appuntamenti della settimana

La Spezia - Tornano gli appuntamenti con l’associazione culturale Aidea. Si è tenuto oggi un appuntamento sulla fotografia con Mauro Frascatore e gli eventi proseguiranno per tutta la settimana.



Il calendario





martedì 21 gennaio h 15,30 c/o L. Classico Costa p. Verdi corso Storia dell’arte a cura di Rosella Mezzani: Il secolo d’oro della pittura olandese, Veermer”.



martedì 21 gennaio h 17,10 c/o L. Classico, corso Storia contemporanea Lorenzo Baruzzo Fare l’Italia. Appunti di storia sociale. Vicende meridionali dopo l’unità. Storia del brigantaggio e dell’emigrazione.



21 gennaio h 18:00 - 19.30 INGLESE TURISTICO 8 incontri con madrelingua



Mercoledì 22 gennaio ore 16,00 corso LETTERATURA a cura di Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Il Costa,

Mercoledì 22 gennaio h 17,00, LETTERATURA a cura di Milena Sturlese sul tema: Primo Levi: non solo testimone ma anche narratore"



giovedì 23 gennaio h 16,00 c/o L. Classico corso FILOSOFIA, a cura di P. Fattori La rivoluzione scientifica e le sue conseguenze filosofiche, Galilei fondatore della scienza moderna”



23 gennaio h 20:00-22:00 presso via Persio, 27 Incontro con il TEATRO Un laboratorio per avvicinarsi ai rudimenti del dire e dell'agire sulla scena. Docente Roberto Alinghieri, attore, autore, regista spezzino. Ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali.



Venerdì 24 gennaio alle ore 17,00 per il Progetto “Sguardi a Oriente” promosso dal Museo Etnografico “Giovanni Podenzana” e da AIDEA La Spezia”, progetto che si propone di indagare la cultura orientale da un punto di vista storico, artistico, letterario e antropologico, avrà luogo la conferenza “Giappone: memorie di un impero segreto”. Relatore, dott. Giampaolo Chiappini Carpena, ex dirigente dell’Istituto Nazionale per il Commercio estero (ICE), ha vissuto a Tokyo dal 1998 al 2002, come direttore dell’Ufficio Ice presso l’Ambasciata d’Italia, con il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali dell’Italia con l’Oriente asiatico.

L'antico Giappone dalla fine del cinquecento fino alla metà dell'ottocento. La storia di un impero rimasto a lungo “segreto” e dei suoi governanti, spesso impegnati a contrastare in ogni modo le influenze occidentali sul Paese del Sol Levante.



Per le lingue straniere proseguono inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e russo

NUOVI CORSI: ENGLISH BUSINESS da gennaio 10 incontri pausa pranzo13,30 - 15,00

A SARZANA inglese per viaggiare da gennaio presso “Quarto piano”, via Landinelli

Informatica, Ceramica, Trucco, Utilizzo dei Social Network, Cucina, Smartphone, Erboristeria programmi in sede



I corsi sono riservati agli associati. Le conferenze sono a ingresso libero Segreteria: V. Persio, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdì h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081- 0187 300835 info@aidealaspezia.org