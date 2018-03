Aidea, gli appuntamenti della settimana

La Spezia - Appuntamenti Aidea per questa settimana.



martedì 13 marzo alle ore 15,30 per il corso di Storia dell’arte, presso L. Classico L. Costa piazza Verdi, incontro con proiezione di immagini dedicato a La Scuola di Parigi: Severini e Carrà,; a cura della prof.ssa Giovanna Riu, critico d’arte. Il termine Scuola di Parigi viene utilizzato per indicare l'insieme degli artisti, tra i quali molti stranieri, presenti e operativi a Parigi dall'inizio del XX secolo sino alle decadi successive alla Seconda Guerra Mondiale. .Per Severini Parigi rappresenterà la seconda patria, dove lavorerà e soggiornerà a lungo.



martedì 13 marzo Letteratura ore 17,10 presso il Liceo Classico Costa , Mare chiuso, mare aperto. Immagini dalla letteratura europea La Capria, Seferis, Valéry, Pessoa, a cura di Lorenzo Baruzzo dell’Associazione “Libera”. Mare chiuso, mare aperto. Immagini dalle letterature europee Il mare - protagonista o anche solo cornice - impronta di sé infiniti archetipi della cultura: occasione di profonda contemplazione o terreno di suggestive analogie: analisi del romanzo, già vincitore del Premio Strega 1961, Ferito a morte di Raffaele La Capria Da allora Ferito a morte, che ha avuto fra l'altro un successo costante di vendita[, è ormai considerato da numerosi critici un classico della letteratura italiana.. Il romanzo ha come palcoscenico Napoli, la città “che ti ferisce a morte o t’addormenta. Raffaele La Capria è nato a Napoli del 1922. Autore tra i più significativi del secondo Novecento italiano, ha al suo attivo una vasta produzione di narrativa e di saggistica





giovedì 15 marzo ore 17,00, sede: L. Classico L. Costa p.zza Verdi, conversazione: Mito, archetipo, simbolo: la psico magia e i Tarocchi, secondo Alejandro Jodorov­sky, a cura di Gianluca Pezzino, musicista e performer . Lo studio dei tarocchi dunque può essere affrontato come uno studio della bellezza. Un linguaggio di immagini, metafore e simboli meno espliciti delle parole, ma al tempo stesso molto più ricchi e profondi del linguaggio verbale.





giovedì 15 marzo ore 18,30 via Manin 27 presentazione del nuovo corso base di lingua inglese.



venerdì 16 marzo 2018 ore 18,00 CORSO DI ERBORISTERIA (corso base); docente Sara Mainenti, farmacista ed esperta in erboristeria. Ogni lezione è strutturata da una parte teorica (riconoscimento della pianta e uso salutare) e una parte pratica per la preparazione di semplici tisane.



Corsi riservati ai soci. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org