Aidea, ecco i nuovi appuntamenti

La Spezia - Con l’avvento del nuovo anno Aidea rinnova e amplia le proposte per chi desidera arricchire il proprio bagaglio culturale, intraprendere nuovi percorsi, rispolverare vecchi interessi. I corsi, destinati a tutte le età, spaziano dalla storia dell’arte all’informatica, dalla letteratura alla fotografia, passando per la storia attuale, con un’ampia offerta linguistica.

Novità da gennaio:

Incontro con il teatro da 16 gennaio 7 incontri h 20:00-22:00 Un laboratorio per avvicinarsi ai rudimenti del dire e dell'agire sulla scena. Parlare e recitare sono i punti estremi di una stessa linea. Quando, curvando questa linea, riusciremo a fare incontrare questi due punti in un perfetto cerchio, potremo dire di sapere recitare. Docente Roberto Alinghieri, attore, autore, regista spezzino. Ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali.

Storia dell’arte, martedì 7 gennaio c/o L. Classico Costa p. Verdi, tutti i martedì h 15,30-fino a maggio; si prosegue con l’arte barocca prof.ssa Franca Puliti conversazione su "la Basilica di S. Pietro a Roma”.

Storia contemporanea martedì 7 gennaio c/o L. Classico, h 17,10 Dott. Lorenzo Baruzzo Fare l’Italia. Appunti di storia sociale. Vicende meridionali dopo l’unità. Storia del brigantaggio e dell’emigrazione. (5 incontri)

FILOSOFIA giovedì 9 gennaio h 16,00 c/o L. Classico, a cura di R. Danieli, avrà luogo l’incontro conclusivo del percorso con l’incontro “Il Novecento. Teorie critiche e del conflitto”.

Seguirà il corso di filosofia condotto dalla prof.ssa Patrizia Fattori.



Per le lingue straniere proseguono inglese, spagnolo, francese, cinese, giapponese, arabo e russo; è ancora possibile inserirsi nei corsi già iniziati previo colloquio con i docenti.

NUOVI CORSI: ENGLISH BUSINESS da 21 gennaio 10 incontri pausa pranzo13,30 - 15,00

INGLESE TURISTICO da 21 gennaio 8 incontri h 18:00 - 19.30

A SARZANA inglese per viaggiare da gennaio presso “Quarto piano”, via Landinelli



si informa che sono aperte le iscrizioni all’esame CILS livello B1 QCER Cittadinanza per la sessione del 20/02/2020, contattando la nostra sede sarà possibile iscriversi fino al 19 gennaio 2020. I documenti di riconoscimento dei candidati dovranno essere allegati alle singole iscrizioni. Al momento dell’iscrizione i candidati dovranno versare la relativa tassa all’Università di Siena.



SONO APERTE LE ISCRIZIONI A

INFORMATICA il mercoledì ore 9.00- 10.30, CERAMICA giovedì ore 16-18, TRUCCO da 29 Gennaio h 9.15, Utilizzo dei SOCIAL NETWORK da 6 febbraio ore 20.30-22.00, CUCINA da 26 febbraio, SMARTPHONE di mattina, ERBORISTERIA il venerdì h 17



Visite di istruzione programmi in sede