Aidea che passione! Le lezioni della prossima settimana

La Spezia - Corsi di storia, antropologia, lingue e letteratura. L’associazione Aidea non si risparmia con i corsi anche per la prima settimana di novembre. Quello che segue è il programma completo, mentre per partecipare è necessario iscriversi alla segreteria di Via Manin il giovedì dalle 10 alle 12, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Contatti telefonici: 333 9503490 - tel 329 7462081. Mail: info@aidealaspezia.org



Il programma/b>



martedì 6 novembre ore 15,30 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi corso di Storia dell’arte, breve percorso dedicato a “Elementi di arte greco-romana”, docente Franca Puliti:



martedì 6 novembre ore 17.10 presso L. Classico per il corso di Storia contemporanea “America Latina: le premesse del sottosviluppo” avrà luogo una conversazione sul tema La rivoluzione cubana come reazione al neo-colonialismo e al sottosviluppo. Gli obiettivi del Che Guevara. La Rivoluzione cubana, è stata, dopo quella messicana, la più importante rivoluzione che abbia avuto luogo nell’America Latina nel corso del Novecento. Diretta contro la dittatura di Fulgencio Batista, poco dopo la vittoria prese un carattere comunista e antistatunitense.

Che Guevara, che ha rappresentato uno dei simboli più amati dai movimenti rivoluzionari e studenteschi di tutto il mondo, fu protagonista della rivoluzione cubana nel 1959 e fu ucciso in Bolivia nel 1967.



mercoledì 7 novembre ore 17,00 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi per il corso di LETTERATURA Greca: prosegue il percorso a cura della profssa Cinzia Forma, docente di lettere classiche presso Liceo Costa, responsabile del laboratorio teatrale degli allievi, dal titolo Afrodite tessitrice di inganni –6 incontri complessivi. Verranno esaminati due autori: Saffo, le Colpe dell’amore, lettura e commento delle poesie ed Erodoto Storie libro I . Le conferenze saranno arricchite dalla lettura di alcuni testi poetici da parte di studenti del Liceo.



NUOVO CORSO Giovedì 8 novembre ore 16,00 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi inizia un percorso articolato in 5 incontri, Temi e figure dell’antropologia sulla storia e sulle figure più significative dell’antropologia culturale, una disciplina influente che ha contribuito a modificare il nostro modo di pensare in ordine a diversi temi importanti (ad esempio il concetto di “primitivo”, le migrazioni, le nozioni di cultura, identità, radici, alterità ecc.) ma che è ancora poco conosciuta oppure, in alcuni casi, fraintesa. Il percorso, verrà declinato anche in chiave filosofica. Docente Rossella Danieli insegnante di scienze umane presso il Liceo Mazzini, autrice di numerosi testi scolastici di carattere psico-sociologico e antropologico. Metodologia: lezione frontale accompagnata da ricca documentazione foto e filmografica; a seguire discussione.

I INCONTRO: Primitivo a chi? Origini e sviluppi dell’antropologia tra Ottocento e Novecento

II INCONTRO: Piccola isola, grande cultura: l’illusione olistica dei classici

III INCONTRO: Rule Britannia: l’antropologia al servizio di sua Maestà

IV INCONTRO: Tristi tropici: Lévi-Strauss e la vague strutturalista

V INCONTRO: Tribù metropolitane: l’antropologia oggi.



Giovedì 8 novembre ore 16,00 corso di ceramica che si svolge in un confortevole laboratorio e avrà luogo tutti i giovedì dalle 16.00 alle 18.00, docente la ceramista Nina Meloni.

Lingue straniere a partire da novembre

Lunedì 5 novembre ore 20,00 corso di inglese post base dedicato soprattutto a chi ha occasioni di relazionarsi con stranieri. Tutte le lezioni saranno molto attive, con simulazioni delle diverse situazioni che si potranno creare.

martedì 6 novembre dalle 16,00 è attivo il corso di inglese per ragazzi e bambini. L’inglese, come del resto tutte le lingue, prima si apprende e meglio è soprattutto se la docente è madrelingua ed il metodo è attivo e divertente.

Sono aperte le iscrizioni al corso di cinese base e intermedio che si terrà a partire dal 12 novembre ore 20,00