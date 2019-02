Aidea cambia sede e riparte con i corsi

La Spezia - Aidea la Spezia ha cambiato sede e si è trasferita al primo piano di Via Persio 27, in centro storico. Finita la riorganizzazione proseguono i corsi di lingue straniere, storica contemporanea e letteratura.



Il programma completo.

Martedì 12 febbraio, alle ore 20 è iniziato un corso di cinese base. Gli interessati sono pregati di passare dalla segreteria prima del corso.

Prosegue il corso di cinese postbase del lunedì ore 20,00



martedì 12 febbraio alle ore 15,45 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi per il corso di Storiadell’arte, avrà luogo l’ incontro tenuto da Mattia Lapperier, storico dell’arte sul tema Ricostruzione futurista dell'universo. L'avanguardia storica tra arte, moda e design . La serie didue incontri intende, pur col costante riferimento alle arti figurative, focalizzare l'attenzione sul ruolo attivo che ha ricoperto il futurismo nella storia del design e della moda, nel corso della prima metà del Novecento.



martedì 12 febbraio ore 17.15 presso L. Classico per il corso di Storia contemporanea

a cura di L. Baruzzo La Sicilia dal 1943 al 1950 proseguono le conversazioni sulla Sicilia dal separatismo alla autonomia regionale.

Merc. 13 febbraio Letteratura ore 17,00 L. Classico L. Costa CINZIA FORMA La morte è libertà? Pirandello: Il fu Mattia Pascal, lettura e commento del romanzo. 4 incontri

Giovedì 14 febbraio FILOSOFIA presso L. Classico, a cura di P. Fattori, docente di filosofia e storia. La verità non esiste e il linguaggio è un gioco: quei guastafeste dei Sofisti



Venerdì 15 febbraio, alle ore 15, presso Museo Etnografico, via del Prione secondo appuntamento di Percorsi d’autore: passeggiate e visite culturali alla riscoperta dei quartieri della vecchia Spezia e valorizzazione di autori e luoghi cittadini, con protagonista il gruppo dialettale "La n'è mai tròpo tàrdio". E’ la volta del quartiere del Prione: storia, architettura, curiosità e poi … tutti nella sala del Museo Etnografico per la proiezione di diapositive e la recitazione di componimenti dialettali di autori locali e visita della Mostra Carlevà. Il Carnevale nello spezzino tra Ottocento e Novecento. promossa dall’Area II Servizi Culturali del Comune della Spezia e dal Museo Civico Etnografico ‘Giovanni Podenzana’, in collaborazione con Prospezia Associazione per la Città, Associazione Culturale Circolo La Sprugola, Comitato Omo ar Bozo e Museo Diocesano della Spezia.

INGRESSO LIBERO

Appuntamento alle h 15.00 davanti al Museo Etnografico. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’incontro avverrà nella sala del Museo con proiezioni di immagini e lettura di testi. E’ necessaria la prenotazione entro il 23 info 3339503490 - 3297462081 info@aidealaspezia.org.

Progetto Università di Strada,progetto di carattere nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cura di Aidea,



Giovedì 14 febbraio, alle ore 17 inizia un corso di inglese base. Gli interessati sono pregati di passare dalla segreteria prima del corso.



I corsi sono riservati agli associati. Segreteria: via Persio 27 19121 La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org