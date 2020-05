Addio ad Ezio Bosso, con lui al Teatro Civico era tutto esaurito

La Spezia - Il 13 febbraio del 2015 ad Ezio Bosso viene consegnato il suo speciale pianoforte con i tasti alleggeriti. E' lo strumento che gli permetterà di fare ancora quattro anni circa di musica dal vivo, mentre il suo fisico si indebolisce. Lo prepara un negozio di musica di Lucca che poi glielo porta al primo concerto utile: quello del Teatro Civico alla Spezia. La città fremeva per vederlo, tanto che anche l'anno successivo, quando sarebbe tornato con Mario Brunello, ci sarebbe stato ancora il tutto esaurito. Si è spento oggi il musicista nato a Torino 48 anni fa, che ha saputo inondare di bellezza una vita resa difficile da una grave malattia neurodegenerativa che lo aveva colpito qualche anno fa. Talento precoce e poliedrico, viene conosciuto dal grande pubblico grazie ad un'esibizione a Sanremo nel 2016. Nella sua carriera anche due David di Donatello per le colonne sonore di "Io non ho paura" (2004) e "Il ragazzo invisibile" (2015). E' morto nella sua abitazione a Bologna.