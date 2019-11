Addio a Italo Amadi, il poeta spezzino che scriveva in francese

La Spezia - Lunedì 25 novembre è mancato alla Spezia, dove risiedeva, il poeta Italo Amadi. Aveva 95 anni, ma, come si dice, molto ben portati. Oltre alla condizione fisica, declinata in pochissimi giorni, lo sosteneva un’invidiabile e quanto mai ponderata capacità comunicativa frutto della passione per la poesia che gli imponeva di attribuire alla parola il giusto valore evocativo e rivelativo. Aveva la singolarità di scrivere in francese, lingua madre, avendo vissuto a Grenoble gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Era, davvero, un prezioso valore aggiunto che permeava i suoi versi di un naturale tepore musicale. Dipendente per anni della Termomeccanica, con la ricerca poetica, lungamente custodita nel privato, aveva arricchito la sua esistenza che si giovava di significative amicizie contrassegnate da genuina autenticità. Così considero la relazione che da alcuni anni ho intrattenuto con Italo, caratterizzata da incontri non continuativi, ma ogni volta segnati da qualcosa di nuovo e dal piacere di stare insieme per un paio di ore.

Nel 2013 aveva riunito un buon numero di scelte poesie nelle tre sillogi, con traduzione in italiano, Arrête-toi un instant, Jette ton regard e Puis un matin, dedicate alla incancellabile memoria della moglie Teresa, persona colta di buone letture coprotagonista della sua vita “Era ieri, è già oggi. / Pertanto è già passato più di un anno / dal tuo silenzioso addio / nel mistero dei cieli”. Sono i versi iniziali di una delle tante commoventi liriche rivolte alla sua carissima Teresa, che gli hanno offerto l’opportunità di scavare in sé stesso e di dare visibilità al suo vissuto esternando sentimenti di avvertibile purezza.

Di rivelare non soltanto la coerenza della sua colloquiale scrittura poetica, cioè il suo personale stile, bensì di fissare i contorni di una concezione della vita nella quale un ruolo tutt’altro che marginale ha avuto la capacità di emozionarsi. Quando mi fece pervenire le prime due raccolte non ebbi alcuna reticenza ad apprezzarne la spontaneità avvertita con immediatezza nello «scoprirsi parlando di amore, di passione, di nostalgia, di dolore, di ricordi e di speranza».

Anche in Puis un matin Italo non ha deviato dalla consueta schiettezza narrativa, pregevole valore delle sue amabili poesie. Ho avuto il piacere di accompagnare la raccolta con una mia breve prefazione, stesa con tempi strettissimi, evidenziando l’ininterrotta riflessione esistenziale dell’autore, rilevando che «con voce pacata e convincente egli ci invita a non smarrire, pur tra il frastuono della quotidianità, ogni stagione della nostra vita anche se marcate dalla precarietà e dal dolore. È un appello che ci giunge con un linguaggio assai chiaro ed autentico, che si rigenera nelle poesie della sua trilogia, governate dall’animo di una persona che conosce la propria finitezza umana e sa di non possedere “i misteri trascendenti / dell’infinito e dell’eternità”».

Nelle nostre conversazioni si parlava, ovviamente, di poesia oltre che rivisitare i nostri passati professionali, entrambi caratterizzati da tangibili soddisfazioni. Era inevitabile, in quelle occasioni, non approdare a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmè, grandi nomi della poesia francese.

Mi ascoltava con attenzione, forse sorpreso, quando citavo lo straordinario acume critico del giovanissimo autore della nota raccolta Les fleurs du Mal, estensore di pagine importanti e mai compiacenti sulle ampie rassegne ospitate nei Salons parigini. Convenivamo che il filo rosso che legava le esperienze poetiche di Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e Mallarmè era per tutti loro la ricerca di un mondo nuovo, talvolta perseguita con atteggiamenti visionari per dare voce a ciò che appare inesprimibile. Come il silenzio con il suo irresistibile potere incantatorio.

Mi sento onorato di aver goduto della stima di Italo e mi mancherà il suo abituale “mon cher ami”, contraccambiato all’istante. Il suo ricordo favorirà il mantenimento della sua presenza che in minore o maggiore misura ha toccato la vita di altri che lo hanno conosciuto e frequentato.

Sono certo, infatti, che sia possibile non ritenere interrotto il rapporto con le persone che sono passate ad altra vita. In quella vita Italo ha già incontrato la sua Teresa, nuovamente riuniti in un abbraccio senza fine.

Nella poesia “Prima dell’alba”, scritta nel febbraio del 2011, ad un anno dalla scomparsa della moglie, Italo le si rivolgeva con questi amorevoli versi: “Vedi, dolce Teresa, io so che tu mi aspetti / ed io verrò a trovarti e metterò sulla tua tomba/ un bouquet di fiori, / le rose rosse che tu preferivi”. Le rose rosse Italo le ha portate con sé nel felice e atteso incontro con l’amata Teresa.



Valerio P.Cremolini