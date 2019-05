Addio "Accademia biliardi", il fondo ospiterà una biblioteca

L'intera struttura è stata acquisita dalla Fondazione Carispezia che si occuperà della riqualificazione dello stabile. Melley: "Si chiamerà 'Spazio Accademia' e sarà polo culturale innovativo".

La Spezia - L’Accademia biliardi di Via Manzoni diventerà la nuova biblioteca della Fondazione Carispezia. Si chiude così un’epoca e se ne apre un’altra dopo che il locale, dove sorgerà il nuovo spazio dedicato a cultura e studio, era rimasto coinvolto in una serie di vicende di cronaca che hanno portato alla sua chiusura definitiva. In questi mesi la Fondazione Carispezia ha deliberato l’acquisizione e la ristrutturazione dei locali situati in via Manzoni, attualmente inutilizzati, per trasferirvi la propria biblioteca e creare nuovi spazi per gli studenti ad integrazione di quelli già presenti in città.



L’intervento della Fondazione, si legge in una nota, permetterà di riqualificare e valorizzare un immobile degradato, attraverso un progetto studiato ad hoc che consentirà di realizzare ambienti dal design moderno e funzionale in cui potranno coesistere contemporaneamente attività diverse. La riqualificazione sarà realizzata nell’ambito dell’architettura esistente, aumentando la superficie aeroilluminante, per creare un luogo di condivisione e allo stesso tempo spazi riservati a studio e lettura, che prevedranno circa 50 postazioni complessive.



“Siamo molto soddisfatti di portare a termine un investimento importante che doterà la nostra città di un nuovo spazio prevalentemente per i giovani – afferma Matteo Melley, presidente di Fondazione Carispezia. – Da locale in passato non privo di criticità, anche dal punto di vista dell’ordine pubblico e sociale, Spazio Accademia consentirà di creare un nuovo polo all’interno del quartiere in grado di rispondere alle esigenze di aggregazione e di socializzazione aperta ai cittadini, dando vita così a un’iniziativa che potrà arricchire la vita di tutta la comunità, obiettivo primario di tutte le Fondazioni di origine bancaria”.



La sala biblioteca e studio di “Spazio Accademia” sarà infine intitolata ad Arrigo Petacco, storico e giornalista di fama nazionale, per diversi anni membro del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Carispezia, il cui impegno culturale potrà essere così ulteriormente ricordato dalla nostra comunità.