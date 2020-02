Acqua salata, Fabrizio Ghironi racconta la sua storia

La Spezia - Giuseppe Benelli presenterà il libro “Acqua salata”. L'evento si terrà il 21 febbraio alle 17 in Provincia. Il libro trattala tragica vicenda del naufragio di una pilotina che avvenne 30 anni fa. La pilotina partì dal Moletto del Canaletto e il naufragio avvenne al largo del golfo della Spezia. I quattro naufraghi rimasero in acqua per 30 gelide ore; due, spezzini, vi trovarono la morte, mentre gli altri due furono tratti in salvo. A distanza di tanti anni, uno dei sopravvissuti, Fabrizio Ghironi, racconta nel libro la sua triste esperienza.



"Una storia ricca di tanti brutti event - si legge n una nota -, che arriva direttamente al cuore di chi legge e ti aiuta, come scrive l’Autore, anche a quantificare tutto quel bene che si vuole ai propri famigiari, pensando non alla propria morte, ma a coloro che si sta per abbandonare fino a farsene una colpa".