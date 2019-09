Accordo fra il Nuovo e Cineteca di Bologna, arrivano i capolavori del "Cinema ritrovato"

La Spezia - La nuova stagione del Cinema Ritrovato al Cinema - progetto della Cineteca di Bologna che restituisce al grande schermo, in versione restaurata, i grandi classici della storia del cinema arriva al Nuovo La Spezia, grazie all'accordo tra la gestione del cinema e la stessa Cineteca di Bologna.



Fatta questa doverosa premessa dire che la prima uscita, per la nuova stagione a settembre, sarà il restauro di EASY RIDER realizzato con Sony Columbia in occasione del 50° anniversario del film, un appuntamento unico. LUNEDI 16 E LUNEDI 23 SETTEMBRE ORE 21.15 di seguito ci sarà uno tra PSYCHO di Hitchcock e IL DOTTOR STRANAMORE di Kubrick

Da un supercult a un altro: a Ottobre in esclusiva al Nuovo APOCALYPSE NOW - THE FINAL CUT di Francis Ford Coppola. Come dice il titolo non è solo una versione restaurata (benché il lavoro fatto su immagine e audio sia impressionante), ma è anche la versione definitiva di questo film leggendario.



A dicembre ci sarà un'uscita per i bambini, sempre firmata da Magic Light Pictures: in sala arriveranno due magnifici mediometraggi. ZOG e IL TOPO BRIGANTE. A gennaio si celebrerà il centenario della nascita di Federico Fellini proponendo il nuovo restauro de LO SCEICCO BIANCO che sarà presentato a Venezia Classici. Sarà anche un modo per incrociare un altro centenario importante, quello della nascita di Alberto Sordi. E a proposito di Fellini, sarà disponibile AMARCORD. A febbraio potrebbe esserci un nuovo restauro di VELLUTO BLU supervisionato dallo stesso David Lynch.

A marzo, a un anno dalla sua scomparsa (e a due anni dalla fortunata distribuzione di Visages Villages), sarà omaggiato Agnès Varda con un pacchetto di titoli che comprenderà il suo ultimo documentario-testamento (artistico ed umano) Varda par Agnès, il suo sublime esordio dietro la macchina da presa Cleo dalle 5 alle 7, il documentario Daguerréotypes e due sorprendenti cortometraggi, Salut les Cubains e Reponse de Femmes.

Ad aprile sarà la volta di Luis Buñuel con la massima espressione del suo "periodo messicano": I FIGLI DELLA VIOLENZA (Los Olvidados). E per chiudere , a maggio, amore e morte secondo François Truffaut, con LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO.



«La rassegna Il Cinema Ritrovato – dichiara Silvano Andreini , del Cinema Il Nuovo La Spezia –arriva ancora una volta nel nostro storico cinema con una forma compiuta e non con appuntamenti saltuari, ricopre esattamente la stessa funzione dei musei. Come si varca la soglia di un museo per guardare le opere immortali che conserva, allo stesso modo si ritrovano al cinema alcuni dei capolavori del Novecento, visibili nel modo più adeguato». « Speriamo che la cittadinanza e le istituzioni sosteranno la rassegna Cinema ritrovato nell’ambito dell’impegno a promuovere la cultura, che è parte integrante della missione del Film Club Pietro Germi Proponendo pellicole d’autore che hanno fatto la storia del cinema la rassegna Cinema ritrovato è certamente un evento culturale importante per la città".