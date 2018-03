A tutta arte per la Notte bianca dei musei per il weekend di San Giuseppe

Visita gratuita anche al Conservatorio.

La Spezia - E' ormai tutto pronto per la Notte Bianca che, in occasione della Fiera di San Giuseppe, sarà accompagnata da quella dei musei. La gioiosa atmosfera della tre giorni - che per gli spezzini segna simbolicamente anche l'inizio della primavera - entra nei musei civici che propongono eventi, mostre, visite guidate, incontri e spettacoli. E un'occasione speciale per vivere i presidi culturali cittadini anche la sera insieme ad artisti, guide esperte, ospiti accompagnati dalla musica nelle strade e dal profumo delle noccioline.



Ecco gli appuntamenti della serata:



CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea (Piazza C.Battisti, 1) "Tastin Paintings. A new way to taste paintings and see wine" ore 18 e 20. Due visite guidate, moderne e visionane condotte dallo storico dell'arte Luca Bochicchio e dalrenologo e degustatore Jacopo Fanciulli, attraverso le quali conoscere e sperimentare nello stesso istante arte e vino; una modalità di visita museale e di degustazione di tipo pertormativo e collettivo nella quale conoscere sia le esposizioni in corso che patrimonio vitivinlcolo. Il pubblico sarà invitato a soffermarsi su alcune delle opere in mostra che saranno abbinate a vini selezionati per affinità di convergenze percettive e territoriali: ne nasce un divertente cortocircuito sensoriale che permetterà di 'assaggiare' le opere e 'vedere' il vino. Costo: 3 euro a partecipante (max. 20 persone a gruppo su prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del CAMeC o telefonando ai +39 0187 734593; 0187 727530).



Il Carnevale spezzino di fine Ottocento attraverso le cansonete ore 21.00 Spettacolo realizzato in collaborazione con Piergiorgio Cavallini. La mostra Carlevà. Il carnevale alla Spezia tra Ottocento e Novecento, che chiuderà lunedì 19 marzo, si incentra sulla canzonetta, un prodotto tipicamente spezzino, unica voce viva e autentica della gente, pungente mezzo per fare satira e polemica. Il museo ne possiede una collezione quasi completa grazie all'instancabile opera di raccolta di Giovanni Podenzana che tra l'altro fu una delle figure promotrici di sfilate e carri carnevaleschi. L'evento serale offre la possibilità di ascoltare dal vivo alcuni testi recitati dalla compagnia dialettale La n, mai trOpotardio e accompagnati dalla musica di Livio Bernardini ed Egildo Simeone. Ingresso gratuito



Al Museo Lia (via del Prione, 236) L'arte in bilico. Le opere d'arte nelle situazioni di emergenza ore 21.30 e 22.30 Incontro con gli operatori del settore, in collaborazione con l'Assessorato alla Protezione Civile del Comune della Spezia, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco-Comando Provinciale La Spezia, Corpo Nazionale Soccorso Alpino-La Spezia.

In concomitanza della mostra L'Aquila's Post-Quake Landscapes [2009-2017], inerente il terremoto dell'Aquila e le delicate fasi di ricostruzione, sarà possibile ascoltare dalla viva voce degli operatori che hanno partecipato alle missioni d'emergenza le esperienze vissute. Nell'occasione saranno presenti anche le unità cinofile con i cani che hanno preso parte ad interventi di ricerca dei dispersi. Ingresso gratuito



L’extra di sabato 17 marzo prevede che i quattro musei coinvolti nella Notte Bianca osserveranno un'apertura straordinaria: CAMeC: dalle 18.00 alle 24.00 Palazzina delle Arti: dalle 19 alle 24 Museo Lia e Museo etnografico: dalle 21.00 alle 24.00 con ingresso gratuito. Sabato 17 marzo 2018 apertura straordinaria di Villa Marmori sede del Conservatorio "G. Puccini" della Spezia per consentire la visita libera e gratuita al pubblico dello storico edificio.

Guida d'eccezione sarà Andrea Marmori direttore del Museo Lia. Le visite saranno precedute da un brano musicale da parte del direttore del Conservatorio M. Federico Rovini (pianoforte) e del vicedirettore M. Loti (fisarmonica). Sabato 17 marzo alle 19 alla Palazzina delle Arti per l'inaugurazione della mostra fotografica "Cesare Salvadeo. Vite in transito" 17 marzo - 17 giugno 2018 Sabato 17 marzo, nell'ambito delle iniziative per la Notte Bianca, inaugurerà nelle sale della Palazzina delle Arti la mostra fotografica Cesare Salvadeo. Vite in transito, dedicata all'attività del fotografo la cui ricerca a partire dagli anni '60 si snoda attraverso la fotografia di reportage a sfondo sociale e la street photography; nello specifico, l'esposizione allestita negli sale di via Prione privilegia una serie di scatti in cui lo sguardo dell'artista si è focalizzato sulla vita in incessante passaggio negli spazi della stazione, luogo iconico sulla cui natura lo stesso Salvadeo così si esprime: "E qui, in questo luogo dove l'affollamento, il transito provvisorio, il vociare in una babele di lingue sono segni distintivi di un mondo in movimento, si assiste increduli alla solitudine umana, all'isolamento volontario nei propri pensieri, agli sguardi persi nel vuoto o sul piatto di plastica dove troneggia un triste hot dog accanto ad una coca cola, o sul display di un telefonino, un computer." La mostra inaugurerà alle 19.00 e resterà aperta fino alle 24.00, sarà possibile incontrare l'artista.



Domenica 18 marzo aperture e tariffazioni consuete in tutti i musei civici.

lunedì 19 marzo: CAMeC, Museo del Castello, Museo etnografico, Museo Lia osserveranno un'apertura straordinaria nei seguenti orari:

CAMeC: dalle 11.00 alle 18.00

Museo del Castello: 9.30-12.30 e 14.00-17.00

Museo etnografico: dalle 11.00 alle 17.00

Museo Lia: dalle 10.00 alle 18.00 con consueta tariffazione