A teatro virtualmente, il 31 dicembre tango, ballo e i più bei temi dalle musiche di Morricone

La Spezia - Società dei Concerti onlus, non poteva che tenere fede allo storico appuntamento che ogni fine anno dal teatro Civico, da il “la” all’ultima serata dell’anno. E quindi, anche per il 2020 la tradizione prosegue: il 31 dicembre sarà possibile infatti seguire lo spettacolo che l’Associazione ha curato, andando comunque virtualmente a teatro. Un concerto di gala, quello che viene proposto al pubblico, che sul palco vede l’Ensemble Hyperion, nove elementi: Flauto Bruno Fiorentini, Sax Valentina Renesto, Bandoneon Nicolas Maceratesi, Violino Roberto Piga e Melody Quinteros, Pianoforte Marina Artioli e Guido Bottaro, Chitarra Davide D’Ambrosio, Contrabbasso Danilo Grandi con i ballerini Melina Mourinho, Luis Cappelletti e Martin Troncozo voce. Il programma ricco di musica, ma non solo, sarà piacevole modo per dare assieme l’addio a questo annus terribilis, e aprire il 2021 con le migliori prospettive, accompagnati dal fascino sensuale del Tango e dalle immortali melodie del nostro amato Ennio Morricone.



L'Hyperion Ensemble, formatosi nel 1992 come ensemble interessato alla musica contemporanea, si dedica sin dall'inizio al repertorio piazzolliano ed al tango, partecipando nei suoi lunghi anni di attività ad oltre mille spettacoli in Festival e Teatri di tutta Europa. L'Ensemble dalla sua fondazione ad oggi ha collaborato e collabora con vari bandoneonisti di celebrità internazionale come Luis Stazo, Juan Josè Mosalini, Daniel Binelli, Alfredo Marcucci, Victor Villena, Josè Luis Betancor ed altri notabili musicisti come Luis Bacalov, Antonella Ruggiero. I cantanti dell’Ensemble sono attualmente Martin Troncozo ed Hernan Godoy, ambedue argentini.



Come di consueto il tutto sarà trasmesso sul canale YouTube di SdC, gratuitamente, alle 21.30. Grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune della Spezia, inoltre, i concerti saranno trasmessi contemporaneamente sui canali social di Comune e Teatro Civico, e su Tele Liguria Sud, in seconda serata (Canale 19 del digitale terrestre per la Liguria e Canale 172 per la Toscana). Su sdclaspezia.it sono consultabili dettagli e aggiornamenti, ed a questo link è possibile registrarsi al canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMjjAZ2LbcKeMBj0AjQ79dg/channels.