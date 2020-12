A teatro e al museo da casa, con Cult.

La Spezia - Fondazione Carispezia presenta Cult., come Cultura, un progetto online per la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Una piattaforma che, a partire da domani, martedì 22 dicembre, offre 16 video raccolti in due serie, “Occhio ai Musei!” e “Storie di Natale”, prodotti dalla Fondazione e proposti a ritmo giornaliero durante le festività natalizie.

In un periodo in cui i luoghi della cultura, come musei e teatri, sono chiusi a causa della pandemia, questa iniziativa vuole contribuire a mantenere vivo il legame con il pubblico e offrire attraverso il web un momento culturale e di svago, senza uscire di casa.



Occhio ai Musei!

Otto episodi dedicati ad alcuni dei più suggestivi musei della Spezia e della Lunigiana in un viaggio originale e divertente con Nicolas Ballario, giornalista, appassionato dell'arte in tutte le sue forme e protagonista di programmi radiofonici e televisivi, come The Square. Spazio alla cultura, la serie attualmente in onda in prima serata su Sky Arte, e Te la do io l’arte, il programma di Rai Radio 1.

Nicolas dialogherà, nel percorso tra Spezia, Sarzana e Pontremoli, con i direttori e i conservatori dei diversi musei. Insieme racconteranno alcuni delle opere più emblematiche custodite all’interno delle collezioni.



Storie di Natale

Otto puntate al Teatro Civico della Spezia, Teatro degli Impavidi di Sarzana e Teatro della Rosa di Pontremoli: palcoscenici per 8 racconti di scrittori spezzini dedicati al Natale, letti da attori spezzini e arricchiti dalle musiche eseguite da giovani musicisti del Conservatorio “G. Puccini” della Spezia.

Voci, suoni e atmosfere diverse per un viaggio affascinante nelle parole di alcuni degli autori del nostro territorio.



Le puntate di “Occhio ai Musei!” e “Storie di Natale” saranno disponibili su www.progettocult.it a partire dal 22 dicembre – un video al giorno, in uscita alle 18 – e resteranno visibili sulla piattaforma anche dopo le festività.



“Nonostante l’impossibilità di realizzare eventi in presenza per l’emergenza coronavirus, Fondazione Carispezia non ha voluto rinunciare ad offrire, come da tradizione, un’iniziativa culturale nel periodo natalizio – commenta Andrea Corradino, presidente della Fondazione –. Da questa premessa è nato il progetto ‘Cult.’ con la serie di video dedicati alla valorizzazione di musei e teatri del nostro territorio visibili sul web, per far sì che lo stare a casa anche in queste settimane non precluda la possibilità di fruire della bellezza dell’arte e della cultura. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con i Comuni della Spezia, Sarzana e Pontremoli, i musei, i loro direttori e conservatori, i teatri coinvolti e il conservatorio “G. Puccini”, che ha visto la partecipazione attiva di scrittori, attori, operatori culturali e giovani musicisti del nostro territorio. Buona visione!”.

Il fotografo e divulgatore Ballario dà atto alla Fondazione di aver “il merito di aver pensato e creduto in questo progetto. Non è vero che poiché è tutto chiuso non si può fare niente. I musei possono essere vivi e divertenti anche se visitati attraverso un viaggio online. Ci siamo fatti raccontare le collezioni dal punto di vista storico e umano, da militari e sacerdoti, oltre che da curatori ed esperti. E' stata un'esperienza molto interessante per me che non avevo mai visto questi musei, che, tra l'altro, sono molto belli”.

“Si tratta di un'iniziativa meravigliosa, nata e sviluppata in poco tempo. Tra attori e tecnici ci sono 40 persone del territorio che sono coinvolte nella produzione di questo progetto: questo è un messaggio di presenza nei confronti del mondo dello spettacolo. Il risultato è di grande qualità e, a differenza di quanto accade altrove, è fatto unicamente con risorse locali”, aggiunge Alinghieri.



Cult.

Programmazione Occhio ai Musei! e Storie di Natale





Martedì 22 dicembre 2020 | Occhio ai Musei!

Museo Tecnico Navale - La Spezia

Nicolas Ballario con Leonardo Merlini, Direttore del Museo



Mercoledì 23 dicembre 2020 | Storie di Natale

Teatro degli Impavidi - Sarzana

Lettera di Natale 1936 di Marco Ferrari

legge Roberto Alinghieri

Camilla Vaccarini, violoncello



Giovedì 24 dicembre 2020 | Occhio ai Musei!

Museo Amedeo Lia - La Spezia

Nicolas Ballario con Andrea Marmori, Direttore del Museo



Venerdì 25 dicembre 2020 | Storie di Natale

Teatro Civico - La Spezia

L'aiutante di Babbo Natale di Susanna Varese

legge Susanna Sturlese

Koukou Ge, flauto



Sabato 26 dicembre 2020 | Occhio ai Musei!

Museo delle Statue Stele Lunigianesi - Pontremoli

Nicolas Ballario con Angelo Ghiretti, Direttore del Museo



Domenica 27 dicembre 2020 | Storie di Natale

Teatro della Rosa - Pontremoli

Natale zero di Marco Ursano

legge Enrico Casale

Valentina Vatteroni, arpa



Lunedì 28 dicembre 2020 | Occhio ai Musei!

CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea - La Spezia

Nicolas Ballario con Eleonora Acerbi e Cinzia Compalati, Conservatori del Museo



Martedì 29 dicembre 2020 | Storie di Natale

Teatro degli Impavidi di Sarzana

Il gatto che incontrò il diavolo di Susanna Raule

legge Andrea Carli

Michael Bruno, fagotto



Mercoledì 30 dicembre 2020 | Occhio ai Musei!

Museo Diocesano - Sarzana

Nicolas Ballario con Barbara Sisti, Direttore del Museo



Giovedì 31 dicembre 2020 | Storie di Natale

Teatro Civico - La Spezia

Un Natale... di Alberto Cavanna

legge Andrea Sorrentino

Luciano Torri, chitarra



Venerdì 1 gennaio 2021 | Occhio ai Musei!

Museo del Castello San Giorgio - La Spezia

Nicolas Ballario con Donatella Alessi, Conservatore del Museo



Sabato 2 gennaio 2021 | Storie di Natale

Teatro della Rosa - Pontremoli

La notte che mio nonno pescò Babbo Natale di Beppe Mecconi

legge Beatrice Buticchi

Luca Bianchi, clarinetto



Domenica 3 gennaio 2021 | Occhio ai Musei!

Museo Diocesano - La Spezia

Nicolas Ballario con Don Cesare Giani, Direttore del Museo



Lunedì 4 gennaio 2021 | Storie di Natale

Teatro degli Impavidi - Sarzana

Racconto di Natale di Sondra Coggio

legge Chiara De Carolis

Michela Puca, violino



Martedì 5 gennaio 2021 | Occhio ai Musei!

Museo Etnografico - La Spezia

Nicolas Ballario con Giacomo Paolicchi, Conservatore del Museo



Mercoledì 6 gennaio 2021 | Storie di Natale

Teatro Civico della Spezia

Il peso dei desideri di Marco Buticchi

legge Matteo Taranto

Luca Manfredini, percussioni



Le puntate di Occhio ai Musei! e Storie di Natale saranno visibili a partire dalle ore 18.00 dei giorni indicati nella programmazione su www.progettocult.it.





Consulenza Occhio ai Musei!: Marco Condotti / Consulenza Storie di Natale: Roberto Alinghieri



Info e aggiornamenti su Cult. sui social della Fondazione Carispezia:

Facebook: FondazioneCarispezia

Instagram: Fondazione_Carispezia

#Cult. #OcchioaiMusei #StoriediNatale