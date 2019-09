A spasso con gli asini nei dintorni di Pitelli: è la giornata dei Borghi autentici d'Italia

La Spezia - Il Mibact ha dichiarato il 2019 l'anno del turismo lento, degli itinerari sostenibili per scoprire il Bel Paese in modalità slow, a piedi, in bicicletta, a cavallo, purché sia un tipo di turismo green, a contatto con la natura. Nulla di nuovo per un borgo autentico come Pitelli dove i ritmi lenti della natura sono ancora protagonisti della quotidianità, dove i bambini possono ancora riconoscere i lenti cambiamenti nel paesaggio durante lo scorrere delle stagioni, dove gli abitanti sono da anni impegnati nel recupero di quelli che erano gli antichi sentieri che col legavano tra loro boschi, poderi e la collina con il mare. In un passato non troppo lontano, sia nel tempo che nei ricordi, a Pitelli, Borgo autentico d'Italia, la lentezza era compagna di vita. Operai, contadini, bagnanti. Tutti a piedi.



Oggi è possibile ripercorrere quei sentieri, recuperati, mappati e manutenuti dai volontari della Pro Loco Pitelli. Itinerari panoramici, alla portata di tutti, dove storia e natura si incontrano, dove il paese è protagonista e visibile da diverse angolature con indimenticabili scorci sul Golfo dei poeti.



Ma turismo lento significa anche riscoperta di vecchie mulattiere....

Ed è questa la novità nella giornata dei Borghi autentici d'Italia 2019 che si festeggerà domenica 29 settembre. A Pitelli si potrà provare l'ebrezza di percorrere piccoli tratti di sentiero insieme agli asini grazie alla collaborazione con l'associazione I Cavalieri delle Apuane.



Ecco il programma



Domenica 29 settembre

Ore 15

Ritrovo in Piazza degli Orti

Trekking Lento insieme agli asini dell'Associazione "I Cavalieri delle Apuane"

Si percorre il sentiero di Via Oliveto che va alla cabina dell'Enel fino al cimitero vecchio per poi ricollegarsi all'itinerario che va a Montiamoli e ritorna in Piazza degli Orti

Durata 1 ora e mezzo, escursione guidata adatta a Tutti



Ore 16.30

Alla scoperta degli Asini

Attività riservata ai bambini con possibilità di salire a dorso degli animali



Contatti:

Pro Loco Pitelli

Marchini Valerio 3667083365

prolocopitelli@libero.it