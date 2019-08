A grande richiesta stasera Favino sarà ancora "Il Traditore"

La Spezia - Proseguono a spront battuto gli appuntamenti con il cinema all'aperto targato "Il Nuovo" nelle arene estive del Golfo dei Poeti. Al Porto Mirabello stasera, a partire dalle 21,30, la riproposizione de "Il Traditore" con l'attore Pierfrancesco Favino in una magistrale interpretazione di Tommaso Buscetta. Domani sempre alle 21.30 la replica di "A star is born", mentre mercoledì ecco "Aladdin". La settimana prosegue con "Bts Bring The Suol: the movie" in programma giovedì e venerdì sera per poi saltare direttamente a lunedì 12 agosto con "Tutti pazzi a Tel Aviv" mentre martedì 13 agosto altra replica nobile, quella di Bohemian Rhapsody, il film su Freddy Mercury e i Queen. Mercoledì 14 agosto famiglie al cinema per "Mia e il leone bianco. All'Arena estiva dell'Astoria di Lerici la settimana inizia stasera con "Dolor y gloria" di Pedro Almodovar, per proseguire domani con "Aladdin", mercoledì, in anteprima nazionale, con "Fast & Furious Hobbs & Shaw". Giovedì e venerdì sarà la volta di "Bring the soul", sabato 10 agosto, a grande richiesta, ecco "Man in black international" che sarà replicato anche domenica e lunedì sera. Martedì 13 è la volta di "Rocketman", mercoledì ecco "Wonder Park". Nell'area di Piazza San Pietro a Porto Venere stasera "Recital musicale", domani sera "The White Party", mercoledì è la volta di "Fast & Furious Hobbs & Shaw" mentre giovedì spazio al Premio Portovenere Donna. Venerdì 9 agosto "Bring the soul: the movie", sabato 10 sarà dedicato al teatro con "L'annuncio fatto da Maria, domenica ancora "Bring the soul: the movie", lunedì 12 agosto si ride con "Non ci resta che il crimine", martedì ecco "Wonder Park, mercoledì sera "Fast & Furious Hobbs & Shaw".