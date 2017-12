A Spazio 32 ritorna nel 2018 il progetto ON/OFF dedicato agli artisti del territorio

Call per mostre temporanee, progetti di fotografia, fumetto e illustrazione, eventi flash e incontri

La Spezia - Ritornerà anche nel 2018 a Spazio 32 – biblioteca della Fondazione Carispezia e centro culturale dedicato alle arti visive – il progetto “On/Off”, una call per mostre temporanee, progetti di fotografia, fumetto e illustrazione, eventi flash e incontri, pensato per mettere in luce idee e proposte nate da artisti, sognatori e visionari legati alla provincia della Spezia e/o alla Lunigiana.

Nato a inizio 2017, il progetto On/Off ha proposto nel suo primo anno le mostre di due giovani fotografi del territorio, Luca Arena e Matteo Fiorelli, ospitate a Spazio 32 per alcune settimane intervallandosi alla programmazione consueta dedicata agli incontri e le esposizioni di alcuni dei più importanti e interessanti protagonisti del mondo del fumetto, della graphic art e della fotografia, tra cui Gabriella Giandelli, Crepax, Paolo Bacilieri, Andrea Bruno, Prof. Bad Trip, Cinzia Ghigliano, Ayumi Kudo, Alessandro Gottardo, Brad Holland, Fabio Bucciarelli, Pietro Masturzo ed altri ancora.

Per candidare i propri progetti – che dovranno presentare un nesso con il territorio per la provenienza dell’autore o degli autori e/o eventuali elementi caratterizzanti quali le tematiche affrontate – è possibile compilare un apposito modulo disponibile sul sito www.spazio32.it e diffuso sui canali social. Se selezionate, le iniziative saranno organizzate e realizzate in collaborazione con Spazio 32. Particolare riguardo sarà dato alle iniziative proposte da soggetti under 32, in linea con la vocazione di Spazio 32 come centro culturale dedicato soprattutto alle nuove generazioni. Info: www.spazio32.it / Facebook / Twitter / Instagram / 0187 772344