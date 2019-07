A Porto Venere la nuova tappa del Festival del Jazz con GeGè Telesforo Group

La Spezia - Dopo la tappa a Lerici il Festival Internazionale del Jazz della Spezia tocca un’altra perla del golfo dei Poeti. Giovedì 25 luglio (ore 21) l’appuntamento è in Piazza San Pietro, a Porto Venere, con GeGè Telesforo Group in “SoundzForChildren”.

Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, GeGè Telesforo è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Bob Berg. Il 5 Aprile 2017 è stato nominato UNICEF Good Will Ambassador per il suo impegno artistico a favore di tutti i “Bambini in pericolo”, una delle più significative campagne dell’UNICEF.

È inventore e promotore del progetto Soundz for Children, (cui è dedicato il tour dal vivo), finalizzato alla rimozione di tutti gli ostacoli socio-culturali che impediscono un armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini. Insieme a lui, sul palco, Miriana Faieta (vocal – keys), Michele Santoleri (drums), Pasquale Strizzi (piano-keys), Pietro Pancella (bass), Christian Mascetta (guitar).

Per raggiungere il luogo del concerto è stato predisposto un servizio di trasporto via mare gratuito dalla Spezia. Partenza per Porto Venere dal Pontile Navigazione Golfo dei Poeti (Passeggiata Morin - La Spezia) alle 20,00 e rientro alla Spezia alle 00.00

Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla e Società dei Concerti Onlus con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria

Ingresso libero