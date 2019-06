A Pitelli un'estate di eventi con la Pro Loco

La Spezia - È un calendario ricco di eventi quello promosso dalla Pro Loco di Pitelli per l’estate 2019. Tanti gli appuntamenti proposti nei prossimi mesi dall’associazione del borgo autentico pitellese. Vediamo, nel dettaglio, le iniziative in programma:



28 Giugno dalle 18:30 : La Festa della Musica

Per celebrare la Festa Europea della Musica , quest'anno abbiamo organizzato una serata di Musica popolare con il gruppo genovese dei Brichi ,Goti e Lambicchi che già ci hanno intrattenuto nelle scorse edizioni di Pitei 'n Cantina , il duo dei Brichi Goti e Lambicchi è specializato nel cantatuorato italiano , genovese e in musiche popolari . L'evento GRATUITO si terrà presso il giardino della Pro Loco di Pitelli in Via Umberto Biancamano 246 per chi ne volesse usufruire sarà organizzato anche un ristoro di apericena (A PAGAMENTO) in collaborazione con la P.A. PITELLI .



6 Luglio dalle 18:30 : Hippitelli

Ritorna la festa danzante dell'estate pitellese , giunta alla sua sesta edizione quest'anno sarà un edizione dedicata al periodo a cavallo dei due decenni superdance 70/80 , il nostro comandante di consolle sarà il pitellese Marco DJ Pirina che verrà accompagnato dalle hostess Susanna tutta Panna e Pamela Caltagirona .

Snack Food Street Bar presente con Birra fredda a cascata , Panini superfarciti e sweeties per i golosoni . E obbligatorio abbigliamento Dance , parrucche e parruconi , collane , fasce , bandane e scarpe cuccarini , facce felici e pochi mugugni .



Pitei 'n Noir 2019

La rassegna letteraria pitellese dedicata ai libri gialli locali è giunta alla sua terza edizione e quest'anno sarà cosi organizzata :



1) venerdì 12 luglio 2019 ore 21.00 SUSANNA RAULE

2) venerdì 19 luglio 2019 ore 21.00 MASSIMO ANSALDO

3) venerdì 26 luglio 2019 ore 21.00 CORRADO PELAGOTTI (con la partecipazione di Marco della Croce)



Gli incontri avverrano come di consueto nella terrazza della sede Pro Loco Pitelli in Via Umberto Biancamano 246 a Pitelli.



09-10 Agosto dalle 18:00 : Pitei 'n Cantina 2019

Con Pitei'n Cantina gli ospiti vengono coinvolti in una rappresentazione corale ed interattiva che li fa sentire parte integrante di una “memoria”: la Pitelli degli anni Cinquanta, nel pieno della rinascita post-bellica. Non si tratta di una sagra, ma di una vera e propria opera di narrazione, nata per omaggiare un personaggio della tradizione locale, il pitellese “Gioà” (Giovanni), gran bevitore e frequentatore di cantine ed osterie. Musica, balli, abiti a tema, mostre: tutto è curato nel dettaglio dagli abitanti. È inoltre una festa eco-certificata: si usano soltanto stoviglie compostabili, mettendo al bando la plastica. E un servizio navetta permette il facile raggiungimento del borgo. Tutto ciò rende Pitei'n Cantina una delle manifestazioni più apprezzate dell'intera provincia spezzina.



29 Settembre : Giornata Nazionale dei Borghi Autentici

La "Giornata Nazionale dei Borghi Autentici" organizzata da BAI (Borghi Autentici d'Italia) prevista per domenica 29 settembre 2019 è inserita nel progetto speciale LUOGHI DELLA LENTEZZA E DEL SAPER FARE 2019 Anno del Turismo Lento che ha lo scopo di indirizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sui ritmi e stili di vita delle piccole comunità dei borghi, e anche sulla tematica del turismo responsabile e slow. Abbiamo scelto di organizzare un esursione a piedi nei sentieri recuparati dalla pro loco insieme agli asini , animale che per ecelenza incarna lo stile di vita lento.