A Marzia Minutelli il Premio Montale Fuori di casa "Ligure Apuana"

Appuntamento all'Accademia "Giovanni Capellini".

La Spezia - Il prossimo 18 gennaio presso l'Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Capellini» della Spezia, dalle ore 16 in poi sarà possibile assistere ad un duplice appuntamento culturale dedicato alla poesia e agli animali, o meglio, agli animali nella poesia. Si svolgerà infatti la Giornata di studi: «… immuni di riguardi / e di pudori, dicono la vita / e le sue leggi. (Ne dicono il fondo)». Gli animali in Saba e in Montale.



La giornata di studi (ore 16-19) rientra tra le iniziative previste dal piano di formazione e aggiornamento dell'Istituto di Istruzione Superiore «Parentucelli-Arzelà» di Sarzana per l'a.s 2018-2019. La partecipazione dà diritto al rilascio di attestato di frequenza valido per la formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado anche per partecipanti di altri istituti della provincia della Spezia.



Relazioni:

Gli animali teofanici di Umberto Saba - Marzia Minutelli, critica e filologa, insegnante di scuola superiore abilitata alla docenza universitaria di Letteratura Italiana



Per una tipologia del bestiario montaliano- Vinicio Pacca, critico e filologo, docente di Letteratura italiana all’Università di Pisa



Introduzioni agli interventi e conclusioni a cura di Antonio Zollino, critico e filologo, docente di Letteratura italiana all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



Alle ore 18.00 verrà' assegnato il «Premio Montale Fuori di Casa - Sezione Ligure Apuana» a Marzia Minutelli.



Interverranno:

Giuseppe Benelli, docente di Filosofia all'Università di Genova, Paolo Asti, Assessore alla Cultura del Comune della Spezia, Adriana Beverini, Presidente del Premio Montale Fuori di Casa, e Barbara Sussi, Vice Presidente del Premio.



Al termine della premiazione verrà donato al pubblico presente, sino ad esaurimento copie, il libro della Premiata L'arca di Saba. «I sereni animali / che avvicinano a Dio», Firenze, Olschki, 2018.



Il saggio è dedicato alla presenza degli animali nel Canzoniere e nelle altre opere di Umberto Saba. «Con Saba gli animali – come scrive l’autrice – nella provincia snobistica e zoofoba delle patrie lettere, si vedono finalmente riconoscere paritario diritto di cittadinanza con l'animale uomo [...] in quanto detentori di un'originaria purezza illesa dalla storia». Le creature non umane sono infatti protagoniste in molte liriche del poeta triestino, per il quale la Natura è una e la sostanza dell’esistenza è la medesima per tutti gli esseri viventi ugualmente provati dalla sofferenza. Il «Premio Montale Fuori di casa - sezione Ligure Apuana», organizzato dall’Associazione Percorsi con il contributo di Alice Lorgna, è realizzato in collaborazione con l’Istituzione per i Servizi Culturali del Comune della Spezia e con l'Istituto di Istruzione Superiore «Parentucelli - Arzelà» di Sarzana.