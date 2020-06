A Luni e al Varignano sono tornati i visitatori

La Spezia - Nella giornata di oggi i primi visitatori sono tornati a vivere i musei e le aree archeologiche statali in Liguria, nella nostra provincia a Luni e al Varignano. Una grande emozione per una visita che, nel rispetto delle nuove norme, consente ogni ora l’accesso solo a piccoli gruppi di visitatori (dai 3 ai 13 a seconda del museo).

In questa giornata è stato utilizzato quasi il 20% dei posti disponibili, un risultato sicuramente incoraggiante in vista della riapertura dei confini tra regioni e con gli altri paesi europei.

Da ieri è in funzione anche il nuovo sistema di prenotazione, pensato per evitare code all’ingresso e per consentire ai visitatori di distribuirsi nelle varie fasce orarie disponibili per una visita più sicura e confortevole.