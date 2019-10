A Libriamoci c'è Barbara Baldi, maestra della graphic novel

La Spezia - Sabato 19 ottobre giornata finale della rassegna Libriamoci. La manifestazione si conclude con due interessanti proposte pomeridiane. La prima riserva spazio al fumetto, più precisamente al graphic novel, una forma narrativa del fumetto nella quale la storia ha la struttura del romanzo.



La pavese Barbara Baldi, celebre illustratrice e colorista, presenta, alle 17 in Auditorium Beghi, (biblioteca Beghi via del Canaletto, 100) la sua opera prima nel campo del graphic novel ‘Lucenera’ e la sua seconda, ‘Ada’ pubblicate da Oblomov Edizioni. Due straordinarie storie di donne: una giovane e caparbia nobildonna inglese messa a confronto con la decadenza della sua famiglia e la perdita del suo patrimonio e una storia di vendetta e di redenzione.



Con ‘Lucenera’ Barbara Baldi ha vinto nel 2018 il Premio Micheluzzi e il Premio Gran Guinigi come miglior disegnatrice. Barbara si è diplomata all’Accademia Disney di Milano nel 2000. Nel 2001 ha collaborato come colorista alla realizzazione di fumetti e libri per il mercato italiano, americano e francese, tra i quali ‘Sky Doll’ (Ed. Soleil), ‘Monster Allergy’ (Ed. Walt Disney Italia) e ‘Will’ di Guillaume Bianco (Ed. Soleil). Dal 2003 è illustratrice per la serie di libri per ragazzi ‘Fairy Oak’ di Elisabetta Gnone (Ed. DeAgostini). Per la Rainbow CGI lavora come color key artist per il film ‘Winx 2’. Infine è illustratrice colorista per molte case editrici tra le quali Pixar, Disney, Marvel, Piemme, Tunué e molte altre. Al termine firma copie dell’autrice ad acquerello.



Alle ore 18.30, sempre in Auditorium Beghi, il genovese Alessandro Rivali, introdotto da Paolo Bertini, presenta il suo saggio su Ezra Pound ‘Ho cercato di scrivere Paradiso. Ezra Pound nelle parole della figlia: conversazioni con Mary de Rachewiltz’ (Mondadori, 2018). Pound è uno degli spartiacque della letteratura del Novecento: con l’epica dei suoi ‘Cantos’ ha osato una Divina Commedia per il nostro tempo ed è stato, inoltre, un impareggiabile e generoso cacciatore di talenti. Fu tra i primi a riconoscere e promuovere il nome divide ancora ed è circondato da fantasmi e logori cliché che impediscono di toccare il cuore profondo della sua poesia e della sua umanità.



Alessandro Rivali, nato a Genova nel 1977, è editor della casa editrice Ares di Milano.



Ha al suo attivo due raccolte di poesia ‘La riviera del sangue’ (Mimesis, 2005) e ‘La caduta di Bisanzio’ (Jaca Book, 2010). Nel 2010 ha pubblicato il libro intervista ‘Giampiero Neri. Un maestro in ombra’ (Jaca Book) e, nel 2015, l’edizione delle lettere inedite di Eugenio Corti dal fronte russo. A seguire apericena.



Per ulteriori approfondimenti sugli autori e il programma della rassegna si rimanda al sito



www.libriamocisp.it