A "Gli Anni" la menzione della giuria del Concorto film festival

Il documentario della regista spezzina Sara Fgaier continua a mietere successi in giro per l'Euopa e per l'Italia.

La Spezia - Un altro prestigioso riconoscimento per Sara Fgaier e il suo cortometraggio "Gli Anni (The Years)".

La regista spezzina, che ha collaborato anche con Marco Bellocchio, ha infatti ricevuto la menzione d'onore della giuria del Concorto film festival 2019. Il documentario è stato realizzato tra Italia e Francia nel 2018 e ha una durata di 20 minuti. Nel dicembre scorso era arrivato il premio più importante: l'European short film award.

A settembre 2018 la giovane regista è stata protagonista della rubrica "Le migliori intenzioni" di Francesca Cattoi, su CDS (leggi qui).



Sara Fgaier è l’unica italiana ad aver ricevuto il Premio Rolex per le Arti grazie al quale ha lavorato con W. Murch. Ha diretto alcuni cortometraggi e ha fondato Avventurosa collaborando alla realizzazione di tutti i film di P. Marcello. Ha lavorato, tra gli altri, con A. Sokurov, F. Maresco, G. Rosi, Fanny & Alexander e A. Marazzi.



La sinossi

Una donna dà voce al testo “Gli anni” di Annie Ernaux, pochi frammenti raccolti sulle rive di una Sardegna senza tempo. Né la parola né le immagini pretendono di esaurire il racconto della sua storia: i luoghi del passato emergono come riverberi di una memoria frammentaria e cangiante, investiti di una nuova luce. Gesti, volti, scene di vita vissuta in famiglia, rimontate e disancorate dal contesto di provenienza, diventano elementi espressivi di una confessione che è allo stesso tempo scoperta di sé e racconto collettivo. Una promessa da rinnovare, inscritta nello scambio tra l’archivio e la parola.