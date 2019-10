A Fezzano "incontro d'autore" con Mirco Menna

La Spezia - Sarà il cantautore bolognese Mirco Menna il protagonista del prossimo appuntamento degli “Incontri d’Autore” con degustazione in programma sabato 5 ottobre 2019 al ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione a Km zero e concerto €35,00).

?Dopo una carriera già ricca di riconoscimenti (finalista al Premio Tenco, attore e autore teatrale e cinematografico, compositore di successi musicali e sigle radiofoniche), Mirco Menna, eclettico artista, già front-man de Il parto delle Nuvole Pesanti, propone una carrellata di brani più o meno recenti compreso quelli tratti dal suo ultimo album "Il Senno del Pop", un disco poliedrico che traccia un viaggio variopinto fra diverse sfumature sonore ed emotive.



Mirco Menna, bolognese, classe 1963, dapprima batterista poi autore e compositore, esordisce come cantautore nel 2002 con l’album “Nebbia di idee” e per questo lavoro è premiato al Mei di Faenza come artista emergente dell’anno. L’album si fregia del plauso autografo di Paolo Conte: “…finalmente un disco saporito ed elegante”.

Alla fine del 2006 esce per l’etichetta Storie di Note il secondo disco, “Ecco”. Nel 2007 inizia la collaborazione con il gruppo “Il Parto delle Nuvole Pesanti” in qualità di cantante e frontman. Scrive e mette in scena nel 2008 lo spettacolo di teatro-canzone “Noi stesi. Cantata dell’emergenza quotidiana”. È del febbraio 2010 il debutto dello spettacolo “Spreco” (di e con Massimo Cirri e Andrea Segrè con disegni originali di Altan). Ospite all’edizione 2010 del Premio Tenco, gli viene poi assegnato il Premio italiano Musica Popolare al Mei, come miglior disco dell’anno. Nel 2014 esce “Io, Domenico e tu”, riconoscimento a Domenico Modugno, segnalato per la Targa Tenco tra i cinque migliori album della categoria. Nello stesso anno pubblica il libro “118 Frammenti Apocrifi”. È del novembre 2017 il nuovo album di canzoni originali “Il senno del pop”.



Cena ore 20.00 - Concerto ore 22.00

Info e prenotazioni anche via sms: 3284688876