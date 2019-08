A Castellazzo si celebra Maria Regina, nel ricordo di Italia Mela

La Spezia - Il monastero benedettino di Castellazzo, sui colli intorno alla città della Spezia, è uno dei due monasteri femminili di clausura presenti in diocesi. Come tutti i monasteri, e le parrocchie, anche l’istituzione monastica spezzina ha la sua festa titolare, che da molti anni è quella di Maria Regina, memoria liturgica che la Chiesa celebra il giorno 22 agosto. Giovedì prossimo sarà quindi la festa del monastero di Santa Maria del mare. Per l’occasione, le monache invitano tutti i fedeli a riunirsi insieme a loro nella chiesa del monastero, dove alle 18 il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà una solenne concelebrazione liturgica.



I canti saranno guidati dalle stesse monache del monastero. Come è noto, il monastero benedettino venne istituito alla Spezia negli anni Sessanta ed aprì i battenti il 13 novembre 1966 quale filiazione di quello di Santa Maria di Rosano presso Pontassieve, in Toscana. Esso è però molto legato alla figura della beata spezzina Itala Mela, la quale era oblata benedettina (solo per motivi di salute non aveva potuto entrare in monastero), e finché fu in vita, non mancò di insistere e di pregare per l’apertura di un’istituzione benedettina nella sua città. A Castellazzo si trova ora un piccolo museo a ricordo della beata Itala Mela.