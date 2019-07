A Camilla Rolando il Premio Tiberio Nicola 2019. Menzione d’onore a Jamile Staevie Ayres

La Spezia - È Camilla Rolando, trombettista diciassettenne, la vincitrice dell’edizione 2019 del Premio Tiberio Nicola, ultimo atto del festival Internazionale del Jazz della Spezia che ha visto esibirsi tra i più importanti musicisti della scena jazz mondiale: Charles Mcpherson Benny Benack Andy Farber Antonio Ciacca Joey Defrancesco Troy Davis Greg Burk Giampaolo Casati.



Il Premio Tiberio Nicola, istituto per ricordare la figura di Tiberio Nicola il “Tibe” padre del festival del Jazz, viene assegnato ad un giovane musicista che si è particolarmente distinto nel corso dei workshop che si svolgono parallelamente al festival. Sessioni di studio rivolte a giovani musicisti che hanno avuto l’occasione di potersi mettere in luce su un importante palco e imparare dagli insegnanti del City College e confrontarsi con ex allievi provenienti dalla prestigiosa The Juilliard School di New York.



Durante i corsi e le jam session serali post festival, Camilla Rolando si è particolarmente distanti tra i 45 allievi proveniente da tutto il mondo (Italia, America, Russia, Cina, Brasile) meritandosi il premio Tiberio Nicola 2019



Quest’anno, e per la prima volta, la giuria tecnica ha assegnato anche una menzione d’onore alla cantante brasiliana Jamilie Staevie Ayres, diplomata al city college di New York al suo secondo anno di esperienza alla Spezia.