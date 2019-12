"Yesterday" per un Capodanno al cinema Il Nuovo

La Spezia - Lo sentite il “toc toc” alla porta? A poche ore dalla fine del 2019, il “fantasma” del veglione - sempre più croce e sempre meno delizia –, si presenta puntualmente a bussare al nostro uscio. Le alternative sono sempre quelle: serate fantozziane, ritrovi organizzati all'ultimo momento o elitari ritiri in solitudine al limite dell'eremitaggio. Negli ultimi anni, però, sempre più apprezzata è la possibilità di passare l'ultima sera dell'anno a teatro o al cinema.

Tralasciando bolliti cinepanettoni - italici e non. Un'alternativa il 31 dicembre è il Cinema il Nuovo con lo spetaccolo ore 21.00 della commedia dell'anno Yesterday e poi al termine tutti in Piazza per festeggiare il nuovo anno. Yesterday è un film surreale, divertente e romantico ma soprattutto musicale. Nell’anno in cui Notting Hill compie venti anni, Richard Curtis firma una nuova sceneggiatura originale e brillante. Yesterday, film diretto da Danny Boyle, ci pone una semplice domanda: riuscite a immaginare un mondo senza Beatles?



Questa è la premessa assolutamente geniale che guida la storia di Jack (Himesh Patel), un giovane commesso di un grande magazzino che sogna di diventare un cantante di fama mondiale. La sua passione per la musica non lo ha mai abbandonato e la sua chitarra è una fedele compagna, ma quando l’ennesimo concerto in un piccolo pub si rivela una delusione, egli deve fare i conti con la realtà e pensare a un futuro diverso.Dopo un confronto con la sua migliore amica Ellie, interpretata da Lily James, Jack decide di voltare pagina, ma mentre torna a casa a bordo della sua bicicletta si verifica un blackout totale a Londra, e un autobus lo investe facendogli perdere conoscenza.

Quando Jack si risveglia in ospedale tutto sembra come prima, ma pochi istanti dopo, parlando con amici e parenti, Jack si rende conto di essere l’unica persona al mondo a ricordare la carriera dei Beatles e le loro bellissime canzoni. Come non approfittare di questo colpo di fortuna surreale, ma anche provvidenziale in un certo senso? Jack presenta al mondo capolavori come “Hey Jude!”, “Let it Be” e “Yesterday” e, in brevissimo tempo, diventa il più grande cantautore della sua generazione, attirando l’attenzione di Ed Sheeran (nei panni di se stesso) che lo aiuta a raggiungere il successo in pieno spirito sportivo.

Ormai è difficile restare sorpresi da un film al cinema ma, quando pensi che sia già stato inventato tutto, ecco che Richard Curtis mischia le carte in tavola con creatività. Yesterday è una commedia fantasy, romantica e divertente, accompagnata da una colonna sonora strepitosa. Seguendo la scia di successi musicali come Bohemian Rhapsody e The Rocketman, il film di Danny Boyle conferma la formula vincente musica + cinema, regalando molti momenti da pelle d’oca in cui la nostalgia incontra il puro divertimento e una

elegante ironia.



PRENOTAZIONI ALLA CASSA DEL CINEMA O AL 0187/24422 DALLE ORE 16.00 ALLE 22.00; al 3485543921 dalle 14 alle 18.00 TUTTI I GIORNI