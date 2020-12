"Want you so bad", l’ultima produzione discografica di Joe Mazzola è in uscita

La Spezia - Uscirà, sabato 2 gennaio, in esclusiva sul canale Beatport e successivamente su tutti i Digital Store "Want you so bad" l’ultima produzione discografica di Joe Mazzola - dj ufficiale di radio nostalgia ed e20 pubbliche relazioni- una creazione nata dalla collaborazione con Lylx -Lucia Curci scrittrice e cantante del testo-

Il testo “Want you so bad” (Ti voglio così tanto) richiama i desideri e le emozioni nascoste dei giovani che vivono l’ambiente mondano, il richiamo del volere forte ed istintivo, un brano dance sui 126 BPM che porta con sé luci, flash e profondità dei locali notturni, rappresentato nella cover dall’Artista Stefania Martinico, una produzione curata sotto ogni aspetto dall’etichetta discografica Music of the Street.



Joe Mazzola nasce come dj nel 1996 esibendosi nei migliori club e discoteche della Sicilia. Collabora ed ha collaborato con molte strutture radiofoniche: Radio Più, Radio One, Radio Azzurra Network, Radio Planet Music e Radio Nostalgia ottenendo più di un Milione di ascoltatori tra Liguria, Toscana, Piemonte e Lazio. La sua grande passione per la musica lo porta a produrre varie tracce che usciranno con diverse etichette: “Sunday Night”“CLAW RECORDS”, disco inserito in “Ade 2018 Compilation” e “Capodanno a Taormina 2019 Compilation”. “Sound Of Trumpet” “DANCERA RECORDS”, brano licenziato anche in Spagna e Inghilterra ed inserito in varie Compilation: “Ibiza Closing Parties 2018”, “Ade Sampler 2018 Vol. 1” (AMSTERDAM TRACKS), “Mykonos Closing Party 2018”, Mega Dance Party 2019?. “S.M.A.G.” Adult Dance Music. “Baile” EDIZIONI LUNGOVIAGGIO” su “Christmas Hits” (Compilation 2019), “Merida Vol 4” (Latin House Compilation). “New Day” in collaborazione con “PURO BEAT” su “DANCERA RECORDS”. “Believing” remix in collaborazione con Andrea Secci del brano di Mouth Water. Water, suonato nei Network Radiofonici Americani. Successivamente Remix di “Insulin”. Per la Net’s Work Records lavora ad un progetto gia’ di successo del dj produttore Felipe C remixa “Yacambo'”. “Do Dat Do” “CLAW RECORDS” disco inserito in CLAW RECORDS IBIZA 2019 selezionata da Joe Berte’. “Havana” in collaborazione con “PURO BEAT” “Edizioni Lungoviaggio” in uscita contemporanea su CD fisico HIT MANIA ESTATE 2019 Club Version. “Soy La Luna” Featuring Tania Conti “Soundrepublic”.



Lucy Lux (LYLX) è una cantante Spezzina, ha frequentato un corso di chitarra e di canto tenuto dalla maestra Silvia Pellegri . Partecipando a varie serate e spettacoli a fianco di professionisti del settore musicale si é appassionata al canto e grazie a questo entusiasmo ha deciso di dedicarsi a diversi progetti, tra cui, "Want you so bad". Stefania Martinico è Maestro d'arte in Decorazione Pittorica, diplomata in Arte Applicata, Decoratrice specializzata in Arti visive e discipline dello spettacolo. Dal 2002 conduce ed organizza laboratori creativi e pittorici per bambini, esperienziali per genitori e figli, ha coordinato per 4 stagioni il corso di pittura arte terapeutico presso il centro psicosociale alla Spezia, ha coordinato per Anteas il progetto "arte e solidarietà tra le generazioni" il progetto regionale "tutti i colori delle emozioni" e i "colori della Fiducia", ha realizzato i premi per lo Spezia Short Movie, Io vivo sostenibile (Massa Carrara) per il comune di Fivizzano e organizzato ed aderito a tantissime e diverse iniziative presenti sul territorio spezzino.