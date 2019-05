"Vorrei tornare a lavorare qui e dare una mano alla città"

Roberto Alinghieri si racconta. Dagli impegni artistici con Soleghi e Sciaccaluga a come vede la Spezia: "Al Civico è stato fatto molto. Il Boss mi manca ma andava migliorato. Spin sarà di grande valore, però gli eventi spot forse non bastano".

La Spezia - Dalla Spezia a Siracusa. Parte da qui la “carriera estiva” di Roberto Alinghieri attore, autore, consigliere della Fondazione Carispezia ed ex commissario del comitato scientifico del Teatro civico. Assieme a Città della Spezia racconta un po' della sua carriera su e giù dal palco e del desiderio di poter tornare a lavorare in città perché ogni volta che parte il suo cuore rimane qui.

Il primo appuntamento per Roberto Alighieri sarà a Sicracusa al Teatro Greco per la messa in scena di “Lisistrata”, interpreterà Didascalio, per la regia di Tullio Soleghi e che rientra nel programma della stagione dell'Istituto nazionale del dramma antico.

Alinghieri torna in scena con la commedia di Aristofane e un cast di attori stellare: a partire da Soleghi e dalla talentuosa Elisabetta Pozzi. La celebre commedia greca racconta dello sciopero del sesso, proposto proprio dalla brillante Lisistrata.

Quest'ultima convoca le donne di Atene e di altre città, tra cui la spartana Lampitò, per discutere un importante problema: a causa della guerra del Peloponneso, gli uomini delle polis greche sono perennemente impegnati a combattere e non hanno più il tempo per stare con le proprie compagne.

Lisistrata propone a tutte loro di fare uno sciopero del sesso: finché gli uomini non firmeranno la pace, esse si rifiuteranno di avere rapporti sessuali con i propri uomini. Sono già in programma dieci repliche dal 28 giugno al 6 luglio.



“Sono molto emozionato, perché non ho mai recitato al Greco si Siracusa - ha raccontato Alinghieri - e le date, sono già sold out. Parliamo di uno dei teatri più antichi e belli. Io avevo già lavorato con Tullio come attore e questa volta si cimenta nella regia in un teatro davvero importante, l'ho visto veramente entusiasta. Portiamo in scena una commedia che lancia un messaggio molto forte, ho sentito Tullio davvero molto motivato. Questo spettacolo potrebbe fare davvero delle belle sorprese. L'interprete principale è Elisabetta Pozzi e c'è questo connubio con la regia di Solenghi e il talento di questa attrice di prosa classica ma malleabile e disponibile ad ogni tipo di esperienza. In questa Lisistrata dovrebbe esserci anche uno brillante cameo di Massimo Lopez”.

Se questo è l'immediato futuro per Alinghieri la recente stagione artistica è stata arricchita da un ruolo nel Borkman di Ibsen per la regia di Marco Sciaccaluga con Gabriele Lavia. La creatività dell'attore e autore spezzino non si ferma. Infatti si è messo all'opera su tre nuovi testi. Quest'estate tornerà a calcare i palcoscenici liguri con “Il vecchio e il mare” e una lettura del canto di Argo dell'Odissea. Sarà a Fiumaretta e Volastra.

“Borkman è stato uno degli spettacoli più emozionante e importante della mia carriera- ha proseguito Alinghieri -. Ho recitato due scene con Gabriele molto belle. Ora mi sono rimesso a scrivere due commedie e sto lavorando su una terza idea, spero che possano essere portate in scena”.



Oggi Roberto Alinghieri gira per l'Italia e torna a “casa” per alcuni impegni con Fondazione Carispezia, in quanto fa parte del consiglio. In passato ha ricoperto un ruolo centrale nella Commissione scientifica del Teatro Civico. Lo sfondo è una città in continuo cambiamento nella quale Alighieri vorrebbe tornare a lavorare più spesso.

“Mi piacerebbe avere più occasioni di lavoro qui- ha proseguito -. Vedo che è stato fatto un gran lavoro al Civico. La stagione ha ottenuto grandi risultati e ne sono felice, perché il teatro è l'anima città. Con una buona stagione ci si arricchisce intellettualmente a prescindere e non nego che mi piacerebbe tornare a fare parte di coloro che possono dare una mano al teatro e alla città stessa. Ma questi sono aspetti che non dipendono da me. Non nego che il mio rapporto con la città si sia un po' raffreddato. E mi dispiace molto spero che sia solo una mia sensazione. Da parte mia c'è assoluta disponibilità”.

“Vedo che la Spezia continua ad avere un enorme 'più' davanti – spiega -. Il turismo la trascina positivamente e spero che possa spiccare il salto con un coordinamento per poter rendere strutturale un momento fortunato. In tutto questo la cultura deve a sua volta intercettare il più possibile un fenomeno che per sua natura possa cogliere la curiosità del turista. E' sempre importante creare situazioni culturali che possano interessare senza scadere nel semplicistico”.



Con uno sguardo al passato e un occhio alla futura stagione con i sei eventi della rassegna “Spin”, Alinghieri conclude: “Sono sicuro che gli spettacoli in programma saranno grandi eventi di qualità. Tuttavia l'evento spot non credo sia la soluzione. Con una punta di nostalgia penso anche al Boss, era molto aggregativo per i giovani e riferimento di molte novità che circolano nel paese che altrimenti non sarebbero mai arrivate. Certamente era un'esperienza da migliorare. Resta il fatto che era un punto riferimento”.