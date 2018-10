“Vagando fra le stelle” con Barrani e Capelli nello studio d'arte "Via Tommaseo 32"

La Spezia - Amaci ha scelto sabato 13 ottobre 2018 per la Quattordicesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata ogni anno per portare l’arte del nostro tempo al grande pubblico. Lo studio d'arte "Via Tommaseo 32" aderisce quest'anno con la mostra "Vagando fra le stelle": opere di Barrani Antonio e di Maria Capellini.

Medusa è il titolo dell’immagine realizzata dall’artista Marcello Maloberti per la Quattordicesima Giornata del Contemporaneo, Eros e Tanatos è la medusa di Maria Capellini al centro della sala tonda dello Studio d'Arte " Via Tommaseo 32".



Essa riprende questa figura mitologica nella sua doppia valenza di bellezza e vitalità (alcune meduse sono bellissime e potenzialmente immortali in quanto capaci di autorigenerarsi), ma anche di orrore e di morte (alcune hanno tentacoli estremamente velenosi). Intorno a medusa si dispiegano le dodici tavole dei segni zodiacali realizzate con frammenti di ferro recuperati sulla spiaggia che il mare continuamente forgia e riporta. L'effetto magico si dilata poi nei colori che, con la consueta maestria, Antonio Barrani utilizza nella realizzazione dei Tarocchi che con ironia e arguzia ci stimolano a riflettere sull'incessante cammino dell'uomo.