"Una targa alla famiglia Biso per il grande contributo sociale e culturale"

La Spezia - “La chiusura dello storico negozio Casa Musicale Pietro Biso getta un’ondata di nostalgia su tutti noi: è stato dal 1934 un centro d’irradiazione musicale per tutto il territorio spezzino, un vero e proprio punto di riferimento per generazioni di spezzini, e per il suo grande valore non solo economico ma soprattutto culturale e simbolico, il Comune della Spezia conferirà una targa alla famiglia che per quasi un secolo in via del Prione, con grande dedizione e competenza, ha contribuito a costruire la storia della città". Così il sindaco Pierluigi Peracchini nel commentare la notizia (leggi qui): "I negozi e le botteghe storiche costituiscono un patrimonio inestimabile sia per la qualità dei prodotti che vendono sia perché sono simbolo di una Città che lavora, che ha cuore il tessuto urbano e che operosamente partecipa a costruire la comunità, radicando un senso di appartenenza e di identità nei cittadini. Alla famiglia va il più sentito ringraziamento per essere stata non solo un’attività commerciale ma una vera e propria casa per gli amanti della musica: una pietra miliare per appassionati e curiosi che ha saputo veicolare la cultura musicale, far viaggiare gli spezzini con la mente attraverso diversi linguaggi ed esperienze in altri mondi e promuovere l’interesse di strumenti musicali tradizionali e di altre culture, sempre con un unico grande fine, quello di emozionare.”