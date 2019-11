'Una canzone per mio padre' nei cinema spezzini

La Spezia - L?a casa di distribuzione cinematografica “Dominus Production”, di proprietà della lericina Federica Picchi, informa che da martedì 5 novembre sarà nelle sale cinematografiche italiane il film “Una canzone per mio padre”, nella versione italiana. Il film, diretto dai fratelli Andrew e John Erwin, è uscito negli Stati Uniti con il titolo “I can only imagine” (letteralmente “Io posso solo immaginare”), ed ha avuto un vero successo di pubblico, ottenendo un “CinemaScore A+”, massima valutazione di pubblico e di critica. Basata su una storia vera, la pellicola sottolinea l’importanza delle relazioni e dei rapporti personali autentici: affronta così i temi della debolezza dell’uomo e però anche della sua capacità di riscatto, che arriva attraverso il perdono e con la ricerca di quella bellezza che ognuno può trovare dentro e fuori di sé. In provincia di Spezia, ci saranno giovedì prossimo due presentazioni in anteprima al cinema “Nuovo”, in via Colombo 99, alla Spezia: alle 8.30 per le scuole e alle 20 per tutti. Le proiezioni proseguiranno al “Nuovo” da venerdì a domenica alle 20, e da lunedì 11 a mercoledì 13 alle 16. Giovedì 14 sarà proiettato a Levanto, al cinema “Roma”, alle 8.30 (per le scuole) e alle 20.