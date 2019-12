"Un popolo oppresso e solo". Moni Ovadia alla Mediateca regionale

La Spezia - Martedì 7 gennaio 2020 all’h 17.30 presso la Mediateca Regionale Ligure” Sergio Fregoso “alla Spezia (Via Firenze 37) il celebre attore e drammaturgo Moni Ovadia da sempre impegnato in difesa dei diritti e della pace, sarà ospite di incontro pubblico organizzato dal comitato Riconvertiamo Seafuture insieme a una rete di associazioni locali, per parlare della situazione che sta attraversando il popolo palestinese.

Titolo dell’incontro “Un popolo oppresso e solo. Il Giorno della Memoria e le prospettive di pace per il popolo palestinese”. L’ingresso è libero e gratuito. Moni Ovadia è attore, scrittore e drammaturgo. Il suo teatro musicale, ispirato alla cultura yiddish, che ha contributo a far conoscere, è unico nel suo genere in Europa. Nato in Bulgaria da una famiglia ebraico – sefardita ha studiato a Milano dove ha esordito a Teatro nel 1984 con tra gli altri, T. Kantor, F. Parenti, G. Marini.

La sua è da sempre una delle poche voci di dissenso proveniente dal mondo ebraico verso le politiche dello Stato d' Israele e in difesa del popolo palestinese . Le sue dure prese di posizione infatti gli sono costante negli anni numerose critiche e attacchi anche da parte della comunità ebraica italiana della quale ha fatto formalmente parte fino al 2013. Organizzano Riconvertiamo Seafuture, ARCI- La Spezia , Associazione Mediterranea, Associazione l' Alveare, Gan, Emergency La Spezia.