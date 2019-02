'Un mondo giovane': visita guidata e incontro con Barbey

Al via le 'Giornate Mangum Photos'. Sabato 'Letture portfolio', un'occasione per sottoporre i propri lavori ai professionisti dell'agenzia.

La Spezia - Al via domani, venerdì 8 febbraio, le “Giornate Magnum Photos”, organizzate in occasione della mostra “Un mondo giovane. Le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi Magnum”, visitabile negli spazi della Fondazione Carispezia.

Due giornate dedicate alla fotografia che vedranno protagonisti esponenti della prestigiosa agenzia fotografica - fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Saymour, George Rodger e William Vandivert - che oggi riunisce alcuni tra i migliori fotografi al mondo.

Il programma prevede una serie di incontri in cui verranno approfonditi la storia di Magnum e il suo contributo fondamentale nell’ambito della fotografia, oltre al linguaggio e ai lavori degli artisti presenti in mostra.



-Visita guidata alla mostra “Un mondo giovane. Le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi Magnum”

Si inizia venerdì 8 febbraio, alle ore 18.00 negli spazi espositivi della Fondazione Carispezia (via D. Chiodo 36 – La Spezia), con la visita guidata alla mostra “Un mondo giovane”, tenuta da Alessandra Mauro, curatrice della mostra e direttrice editoriale di Contrasto. Un viaggio alla scoperta di come le nuove generazioni vengono raccontate e interpretate dai fotografi Magnum attraverso 11 diverse storie fotografiche realizzate dagli anni ’50 ad oggi.



-Incontro alla Mediateca Regionale Ligure “Magnum Photos e il fotogiornalismo contemporaneo”

Alle ore 21.00 sempre di venerdì 8 febbraio, nell’auditorium della Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” in via Firenze 37 alla Spezia, si terrà l’incontro “Magnum Photos e il fotogiornalismo contemporaneo” con la partecipazione di Bruno Barbey, tra i fotografi più importanti che hanno operato all’interno della storica agenzia - presente in mostra con una serie di immagini in bianco e nero dedicate alle contestazioni a Parigi di fine anni Sessanta; Marco Bischof, figlio di Werner Bischof, uno dei primi fondatori di Magnum Photos e tra i più famosi fotoreporter del XX secolo; Andréa Holzherr, responsabile delle mostre Magnum; Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e curatrice della mostra “Un mondo giovane”. Attraverso la proiezione di immagini e filmati si parlerà dell’agenzia, della sua storia e dei suoi fotografi (ingresso libero).



-Letture portfolio

Sabato 9 febbraio si terranno nella sede della Fondazione Carispezia le “Letture portfolio”: un’occasione rivolta a fotografi e appassionati di fotografia per mostrare il proprio lavoro agli esponenti di Magnum (iscrizioni fino al 7 febbraio). Le migliori foto tra quelle selezionate in questa occasione saranno esposte in una mostra che sarà allestita negli spazi della Fondazione Carispezia.



Info: www.fondazionecarispezia.it / 0187 258617