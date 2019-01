"Un mondo giovane" porta a Spezia i protagonisti della Magnum

La Spezia - In occasione della mostra “Un mondo giovane. Le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi Magnum”, visibile fino al 3 marzo nella sede della Fondazione Carispezia, venerdì 8 e sabato 9 febbraio si terranno due giornate dedicate alla fotografia che vedranno protagonisti alcuni esponenti di Magnum Photos, una delle più importanti agenzie fotografiche del mondo.



Le “Giornate Magnum Photos” - questo il titolo dell’iniziativa - prevedranno letture di portofolio e incontri aperti al pubblico in cui verranno approfonditi la storia dell’agenzia Magnum e il suo contributo fondamentale nell’ambito del fotogiornalismo, oltre al linguaggio e ai lavori dei fotografi presenti in mostra.



Si inizia venerdì 8 febbraio, alle ore 18.00 negli spazi espositivi della Fondazione (via D. Chiodo, 36 - La Spezia), con la visita guidata alla mostra “Un mondo giovane” in cui le nuove generazioni vengono raccontate e interpretate dai fotografi Magnum: un mondo, quello dei giovani, che con i suoi sogni, le sue speranze, i suoi tormenti e il suo entusiasmo ha rivoluzionato i costumi e la società negli ultimi 70 anni (iscrizione su prenotazione entro il 6 febbraio: feis@fondazionecarispezia.it).



Alle ore 21.00 sempre di venerdì 8 febbraio, nell’auditorium della Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” in via Firenze 37 alla Spezia, si terrà l’incontro “Magnum Photos e il fotogiornalismo contemporaneo” con la partecipazione di Bruno Barbey, tra i fotografi più importanti che hanno operato all’interno della storica agenzia - presente in mostra con una serie di immagini in bianco e nero dedicate alle contestazioni a Parigi di fine anni Sessanta; Marco Bischof, figlio di Werner Bischof, uno dei primi fondatori di Magnum Photos e tra i più famosi fotoreporter del XX secolo; Andréa Holzherr, responsabile delle mostre Magnum; Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e curatrice della mostra “Un mondo giovane”. L’incontro, ad ingresso libero, prevede la proiezione di immagini e filmati.



Sabato 9 febbraio, dalle ore 9.30 alle 18.30, si terranno nella sede della Fondazione Carispezia le “Letture Portfolio”: un’occasione aperta a fotografi e appassionati di fotografia per mostrare il proprio lavoro agli esponenti di Magnum Photos (con la partecipazione di B. Barbey, M. Bischof, A. Holzherr).

Per partecipare è richiesta la presentazione di un breve portfolio (tra 10 e 20 foto al massimo) con tema “Le nuove generazioni”.

L’iscrizione alla “Lettura Portofolio”, gratuita e a numero chiuso, sarà possibile fino al 4 febbraio compilando il modulo online su www.fondazionecarispezia.it.

Le migliori foto tra quelle selezionate in questa occasione saranno esposte in una mostra allestita prossimante negli spazi della Fondazione Carispezia.



Info: www.fondazionecarispezia.it / 0187 258617