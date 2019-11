‘Tutto il tempo del mondo’ al Civico

La Spezia - Secondo appuntamento con la Stagione Teatro Ragazzi 2019/2020 al Teatro Civico. Domenica 1° dicembre (ore 16.30) il Coro Kids Fabrizio De André porterà sul palcoscenico spezzino Tutto il tempo del mondo, liberamente tratto da Momo di Michael Ende, che darà il via anche alla rassegna Domeniche a teatro. Lo spettacolo sarà replicato per le scuole lunedì 2 dicembre, con doppia programmazione (alle ore 9,30 e alle 11). La storia ruota intorno alla macchinazione malefica messa in atto dai Signori Grigi (cravatta e bombetta grigie ed un sigaro sempre acceso nelle loro mani), i quali si insinuano nelle vite degli esseri umani, per convincerli a risparmiare ore di vita preziose, con l'unico scopo di appropriarsi di un così fragile e inestimabile tesoro: il Tempo degli Uomini. Una grande metafora, più che mai attuale, un grande tranello che solo lo sguardo di un bambino può smascherare. Per questo, un giorno arrivò Momo.



Il Coro Kids Fabrizio De Andrè è una realtà musicale e teatrale attiva da più di dieci anni, preparata e diretta da Gloria Clemente. È composto da 50 bambini e ragazzi circa tra i 5 e i 13 anni, ed ha al suo attivo innumerevoli esibizioni e spettacoli. Tra gli spettacoli della Stagione Teatro Ragazzi 2018-2019 al Teatro Civico figura Casting in the Jungle

Musiche e testo di Tutto il tempo del mondo sono di Gloria Clemente, mentre il laboratorio teatrale è a cura di Simone Ricciardi. Pianoforte e direzione del Coro: Gloria Clemente; percussioni: Davide Sinigaglia; basso elettrico: Andrea Cozzani. La Stagione Teatro Ragazzi prosegue domenica 8 dicembre alle 18 con lo spettacolo ospite ‘A Christmas Carol’, tratto da Canto di Natale di Charles Dickens, messo in scena dalla Compagnia dell’Alba e con protagonista Roberto Ciufoli. Prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Info: www.teatrocivico.it – info@teatrocivico.it.