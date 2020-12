"Tramonto" vince il concorso Liguria tra terra e nare

La Spezia - Si è concluso il concorso fotografico sul tema “Liguria tra terra e mare”, parte significativa del progetto La Crisalide, approvato con Decreto dirigenziale n.6357 del 24-10- 2019, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Regione Liguria. Il concorso, organizzato e promosso da Aidea La Spezia, capofila di un gruppo di associazioni e di scuole del territorio (Liceo Mazzini, Istituto Fossati Da Passano, Istituto Parentucelli Arzelà, Ciofs Liguria, insieme alle associazioni A. L.I.Ce La Spezia, CNGEI e L’égalité.), ha premiato i migliori scatti che ritraggono le bellezze e le suggestioni della Liguria, un paesaggio-gioiello incastonato tra terra e mare.

La giuria, composta da Mauro Frascatore, Gabriella Peroni, Claudio Pistelli, Giovanna Riu, Nicoletta Salvatori, Marta Sampietro, Chiara Tenca, Francesco Vaccarone, Paolo Zavanella e il segretario GianPietro Montanari, ha premiato le fotografie che meglio hanno saputo catturare e rappresentare il patrimonio paesaggistico del territorio ligure.

Si aggiudica il primo posto lo scatto “Tramonto” di Gian Luca Cecchi, il secondo posto “Punta Pineda” di Giacomo Iacopini e, infine, il terzo posto, ex aequo “Chi manda le onde” di Matilde Basso e “Sciuìu” di Rosa Maria Caldarera.

Inoltre, la giuria ha notato e segnalato positivamente alcune fotografie in gara che, però, non hanno ottenuto un altrettanto alto punteggio: gli scatti dei giovani Fregoso Giulia, Morini Martino, Cassarino Gabriele, Leoci Angelica, Danovaro Tommaso, Lucchi Marta, Cacciamano Sara, Cervia Nicolò, Greppi Loris, Tomaino Luca, Velez Camilo.

Tutte le fotografie saranno pubblicate nel blog del progetto e sarà allestita una mostra non appena sarà possibile.