"Tracks for Arctic", l'interpretazione informale del dramma del dirigibile Italia in mostra al Museo navale

La Spezia - Nove opere per nove superstiti, quelli della tragedia della spedizione artica del dirigibile Italia, guidata da Umberto Nobile. Un'installazione in cui il rosso dei filamenti di canapa si staglia sui supporti bianchi, evocando il sangue e il colore della tenda tinta con l'anilina.

Questo è Tracks for arctic, la mostra dell'artista Tizia Cera Rosco inaugurata oggi pomeriggio alle 14.30 al Museo tecnico navale nell'ambito delle celebrazioni marconiane e seguito da una conferenza del dottor Enrico Cernuschi, uno dei più apprezzati storici navali del mondo.



Ad aprire le danze è stato i direttore del museo, il comandante Giosuè Allegrini, che ha ricordato il terzo appuntamento con le manifestazioni in memoria dell'invenzione della radio da parte di Guglielmo Marconi e del contributo decisivo che venne dato dalle strutture della Marina militari presenti nel golfo della Spezia, ovvero la veleggiata sulle orme delle onde radio che si svolgerà sabato 26 maggio.



"L'Incontro tra me, Tiziana e la Marina per questa mostra - ha detto l'assessore alla Cultura del Comune, Paolo Asti - non è casuale perché queste opere sono la testimonianza del rapporto intenso che intercorre tra la città e la Marina da decenni".

"Senza la radio progettata e realizzata dalla Marina militare che quei nove uomini utilizzarono in mezzo ai ghiacci per comunicare, non ci sarebbe stata nessun superstite, e dunque nessuna mostra", ha ricordato Cernuschi.



A chiudere l'artista ha spiegato brevemente le ragioni della mostra e ha spiegato l'importanza del segno dei filamenti nella sua vita artistica, in quanto le ricordano anche le radici della sua terra, le tracce della memoria.

"Sono rimasta molto colpita nel leggere che i superstiti dell’aeromobile, per rendere più visibile dall’alto la tenda in cui si erano rifugiati, decisero di utilizzare le fiale di fucsina sopravvissute alla caduta per disegnare un reticolo di linee rosse. Per dire “Siamo Qui”. Questa divenne così la leggendaria “tenda rossa”, in cui i superstiti della sfortunata missione attesero i soccorsi per sette settimane", ha detto.



Tiziana Cera Rosco, 1973. Poetessa e artista italiana. È arrivata all’immagine attraverso la parola poetica. Formata fin da bambina dalle Sacre Scritture e dalla Natura, ha declinato questi linguaggi in tutte le sue espressioni. Nella sua opera si rintraccia l’idea umanista di congiunzione dei linguaggi per la formulazione di un atto poetico dalla forza fortemente corporea e selvatica, legata ai luoghi. Ha declinato con le installazioni, la fotografia, la parola, la scultura, le performance la figura dell’artista inteso come soglia intercessoria, che esplora il corpo come atto silenzioso del linguaggio.

La sua opera è contraddistinta da un lavoro che tiene conto degli elementi presenti nella sua terra ( l’Abruzzo) e un massiccio lavoro sul self-p. L’idea del corpo è quella del corpo lirico, nudo, spesso metamorfico (costruisce busti sulla sua figura, corna, ali, zampe) e ha esposto e performato in chiese, luoghi museali e parchi naturali, boschi, portando il tema della preghiera, della deposizione, della dedizione e della castità selvatica.

Dai viaggi in Islanda, nasce il suo ultimo lavoro scultoreo: “Holocene” (2018) una serie di busti che paiono essere reperti di un epoca primordiale, lavorati come fossero usciti da una terra piena di radici ed animali.

Il suo ultimo lavoro fotografico è “È che fummo già questo corpo”, selfp sul lago del Col d’Olen, in Valle d’Aosta, nella scultura ambientale “Fata Morgana” di Alberto Timossi ad agosto 2017.

La sua ultima installazione è “Anthurium”, 490 corpi per la Porta del Perdono, Carceri del Palazzo Ducale di Genova a gennaio 2017.

La sua ultima performance è “RossoSangro”, una doppia performance che richiama la sua prima “Patientia”, e riguarda l’unione con il luogo in cui è cresciuta e dove ha iniziato a performare -il Parco Nazionale d’Abruzzo- una preghiera deturpante. Gennaio 2017.

La sua ultima mostra-installazione è “Asterione”, fotografia e scultura sul tema del minotauro, nella lettura borgesiana. Bologna 2016.

Ha lavorato performativamente su testi di Amelia Rosselli e di Mark Strand e ha pubblicato diversi libri di poesia, “Calco Dei Tuoi Arti” (ed. Lietocolle), “Il Sangue Trattenere” ( ed Atelier),“Lluvia” ( ed Lietocolle), “Il Compito” (ed. Niebo), “Dio Il Macedone” (ed. Lietocolle) sotto la curatela di Giampiero Neri, Giuseppe Conte e Milo De Angelis. Ma molti sono i testi poetici presentati, per scelta, solo oralmente nei teatri o in edizioni scritte a mano nel rifugio di Aspera, tra i Valdesi, in Piemonte. E' tradotta in 4 lingue, ospite di numerosi festival nazionali ed internazionali, di residenze d’arte, gallerie, convegni e monasteri.

Il suo ultimo libro è Il Commento Alle Ultime Sette Parole Di Cristo Sulla Croce, 2017.