“Tracce del Novecento” nuova mostra in Via Don Minzoni

La Spezia - Il Circolo Culturale “A. Del Santo” in Via Don Minzoni ospita da sabato 8 febbraio, con taglio del nastro alle 17, la mostra “Tracce del Novecento”, comprendente dipinti, sculture e opere grafiche di artisti spezzini, ad eccezione dei pittori Lino Marzulli ed Edo Murtic), che hanno condiviso con alto rigore professionale la ricerca artistica del secolo scorso.

Scrive il presidente Guido Barbagli, curatore con Valerio P. Cremolini e Fabrizio Mismas dell’interessante evento, che la mostra “si apre con la copia di un rilievo in gesso del 1910 dell’esimio scultore Angiolo Del Santo (1882-1938), intestatario dello spazio espositivo sin dalla fondazione e comprende una raccolta di opere di pittori e scultori spezzini, che, come altri non presenti, hanno costantemente rivelato passione e rigore professionale nello svolgimento delle loro esperienze artistiche, in gran parte riferite al territorio della nostra provincia.

È un vero e proprio incontro di generazioni animato dalla varietà di linguaggi e tecniche, assurti a cifra inconfondibile delle loro identità destinatarie di significative attenzioni critiche censite nel corso degli impegni espositivi proposti di sovente ben oltre i confini strettamente locali. A tal riguardo non è trascurabile annoverare, quale acclarato segno distintivo della bravura di alcuni artisti di questa esposizione, la partecipazione, anche ripetuta, alla “Quadriennale” di Roma.

Nel sottolineare il tributo che essi hanno arrecato al Novecento “spezzino” è forte l’auspicio che questa speciale collettiva sia oggetto di divulgazione e di adeguato approfondimento”.

“Tracce del Novecento” comprende significativi lavori di vario formato di Giuseppe Caselli (1893-1976), Amilcare Bia (1899-1972), Mario Hunter Podenzana (1902-1984), Giovanni Bandieri (1908-1999), Gino Bellani (1908-2003), Giacomo Linari (1912-1993), Rino Mordacci (1912-2007), Angelo Prini (1912-1999), Guglielmo Carro (1913-2001), Carlo Giovannoni (1915-1999), Manlio Argenti (1919-2011), Giuseppe Borella (1921-1998), Edo Murtic (1921-2005), Enzo Bartolozzi (1922-2006), Giuliano Tonelli (1925-2011), Pietro Rosa (1923-1995), Ferdinando Acerbi (1925-2012), Maria Becchetti (1925-2017), Giovanni Cosenza (1925-2013), Amedeo Reggio (1925-2011), Adriana Marianelli (1926 -1990), Anna Scopesi (1926-2006), Lino Marzulli (1929-2007), Walter Coggio (1935-2016), Mauro Fabiani (1937-1999), Giuseppe Saturno (1938-1989), Graziano Dagna (1939-2015), Gerardo Podenzana (1940-2010), Vittorio Sopracase (1942-2016), Valeria Faita (1945- 2008) e Pier Luigi Ravecca (1945-2015).

La mostra è visitabile ad ingresso libero sino al 22 febbraio p.v., dal martedì al sabato, con orario dalle ore 17.00 alle 19.30. Nei prossimi mesi sarà programmata una seconda edizione di “Tracce del Novecento”.