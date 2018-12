“Tombolata in casa Carega“, la farsa dialettale al Don Bosco

Un mix di situazioni imbarazzanti nel testo della compagnia "Il Retropalco": dal siciliano trapiantato alla Spezia ad un impressionante porta rogna di nome Giona Iella e ad una contessa ormai in disarmo.

La Spezia - Il gruppo teatrale "Il Retropalco" ritorna in scena martedì 18 dicembre alle 21,15. Il cinema teatro Don Bosco di via Roma aprirà le porte a tutti coloro che vorranno passare una serata di puro e sano divertimento. Il titolo della farsa è tutto un programma “Tombolata in casa Carega", come a dire che si parla anche nel nostro dialetto ma soprattutto la vicenda è ambientata nell’ambiente sprugolino e ancor più precisamente all’inizio degli anni sessanta. Riuscirà il signor Arturo Carega, proprietario di una modesta drogheria di piazza Brin a far maritare la sua non certo bella figliola con un conte anch’esso di non bell’aspetto e alquanto spiantato?



Un mix di situazioni imbarazzanti che danno vita a strani e bizzarri personaggi: dal siciliano trapiantato alla Spezia ad un impressionante porta rogna di nome Giona Iella e ad una contessa ormai in disarmo. Tutto ruota intorno ad un agognato matrimonio ma soprattutto alla classica e tradizionale vigilia di Natale di tanti e tanti anni fa. Una splendida chicca in questa scoppiettante farsa sarà la presenza graditissima del grande Ubaldo Mazzini impersonato da Roberto Rolla.



Gli interpreti saranno: Maurizio Damerini, Esebel Miroglio, Susanna Sturlese, Antonio Pagano, Mirco Giorgi, Fabrizio De Pietri, Luciana Marianelli, Luciano Venturi. Il tutto con il patrocinio del Comune della Spezia e il supporto organizzativo del gruppo Amici Don Bosco e delle associazioni Prospezia e Prospezia Ciassa Brin. Il biglietto di ingresso è contenuto in soli € 5 ed entrata gratuita per i minori di anni 12. Il ricavato sarà devoluto ai progetti della Comunità Salesiana della Spezia. Una commedia appositamente breve per permetterci di non rientrare a casa tardi e adatta ad un pubblico di qualsiasi età. Sarà bello ritornare indietro nel tempo con vere pillole di spezzinità.