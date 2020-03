'Ti meriti un amore' all'Urban center

La Spezia - “Ti Meriti Un Amore”: questo il titolo del recital-performance che si terrà alll’Urban Center della Spezia, sotto il Teatro civico, il 7 e l’ 8 Marzo 2020 alle ore 17, in replica alle ore 19 e in versione serale alle ore 21. L’attore Stefano Di Gangi, attraverso il tema della violenza sulle donne, vuole fare riflettere il pubblico sulla necessità di empatia ed immedesimazione, da parte dell’uomo, nei confronti delle donne e sull’universo femminile con la sua inesauribile fecondità, forza, sensibilità, emozione, creatività, seduzione, intelligenza e bellezza.



Il corpus della performance è costituito da testi letterari di importanti autori contemporanei come Frida Kahlo alla cui celebre poesia “Ti meriti un amore” fa riferimento il titolo del recital, Alda Merini, Sandra Landi, Stefano Raimondi, e artisti musicali come Vasco Rossi e Mia Martini. Regia di Gianluca Pezzino, set design di Alessandro Ratti, costumi di Graziana Vigiani e fonica NK Studio. In scena con Di Gangi ci sarà Nela Lucic , un attrice, performer e dj di Roma.

I biglietti del recital sono in vendita presso il bar J. Gatsby di Via del Carmine al costo di 15 €.