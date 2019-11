"The Report", al Nuovo l'avvincente thriller sulla Cia

La Spezia - Dopo essere presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma "The Report" arriva al Cinema "Il Nuovo" della Spezia lunedi 18 Novembre (alle 18), Martedi 18 (16-18), Mercoledi 19 Novembre (alle 15.45). Il film è interpretato da Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, Corey Stoll, Ted Levine, Maura Tierney e Michael C. Hall. Il film è scritto e diretto da Scott Z. Burns, che è principalmente noto come sceneggiatore; ha lavorato a lungo con Steven Soderbergh, più recentemente nel suo film sui Panama Papers "The Laundromat", ha scritto "The Bourne Ultimatum" e recentemente ha fatto notizia per essere stato pagato profumatamente per correggere la sceneggiatura di Bond 25, ma è anche regista e produttore (ha vinto un Oscar per "Una scomoda verità").



"The Report" è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, dove è stato acclamato dalla critica e ha suscitato un grande interesse, così tanto che è stato acquistato da Amazon per la cifra record di 14 milioni.The Report è un avvincente thriller basato su fatti realmente accaduti. Daniel J. Jones (Adam Driver), un portaborse idealista, viene incaricato dal suo capo, la senatrice Dianne Feinstein (Annette Bening), di condurre un’indagine sul programma di detenzione e interrogatorio che è stato creato della CIA in seguito agli eventi dell’11 settembre. L’incessante ricerca della verità da parte di Jones porta a scoperte esplosive che metteranno in luce fino a che punto la massima agenzia di intelligence della nazione si è spinta per distruggere le prove, aggirare la legge e nascondere una brutale verità all’opinione pubblica americana.