'The Night Writer' per il venerdì sera di Fuori Luogo

La Spezia - Dopo la bella accoglienza riservata al collettivo catalano Agrupación Señor Serrano in una produzione dei milanesi Zona K in collaborazione con Fuori Luogo, continua con 'The Night Writer', la nuovissima produzione firmata dall'artista belga Jan Fabre, e con in scena Lino Musella la nona edizione di Fuori Luogo, percorsi di teatro contemporaneo nel presente, progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, Associazione Scena Madre e Casarsa Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra. Il progetto vanta come maggior sostenitore la Compagnia di San Paolo ed inoltre è sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali, Regione Liguria e in collaborazione con Reclip – Rete del Contemporaneo Piemonte Liguria e Stratagemmi – Prospettive teatrali e la direzione artistica Andrea Cerri, Renato Bandoli e Michela Lucenti.

Tra gli spettacoli più interessanti dell'anno debutta per la prima volta in Liguria (dopo le tappe alla Triennale di Milano, al Teatro Metastasio di Prato e al Lac di Lugano) venerdì 15 novembre un grande artista della scena teatrale contemporanea: Lino Musella, conosciuto al grande pubblico per Gomorra ma già da tempo apprezzatissimo attore teatrale, dà corpo al “diario umano” di Jan Fabre nel crepuscolare e visionario The Night Writer. Giornale notturno, un autoritratto che raccoglie, come in un flusso, pensieri dell'artista fiammingo sull’arte e sul teatro, sul senso della vita, sulla famiglia, sul sesso, sull’amore: dai vent’anni di un giovane di provincia, sino alla maturità dell’artista celebrato in tutto il mondo.



Venerdì 15 novembre ore 21.15 Dialma Ruggiero Via Monteverdi La Spezia

The Night Writer. Giornale notturno

testo, scene e regia Jan Fabre

con Lino Musella



musica Stef Kamil Carlens

drammaturgia Miet Martens, Sigrid Bousset

traduzione Franco Paris



direzione tecnica Geert Van der Auwera / Javier Delle Monache

disegno luci Jan Fabre

fonica Marcello Abucci



direzione di produzione Gaia Silvestrini



produzione Troubleyn/Jan Fabre e Aldo Grompone

e FOG Triennale Milano Performing Arts / LuganoInscena / Teatro Metastasio di Prato /

TPE – Teatro Piemonte Europa / MARCHE TEATRO / Teatro Stabile del Veneto

Produzione esecutiva e distribuzione Aldo Miguel Grompone



La produzione ringrazia Vittorio e Margot