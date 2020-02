La Spezia - The Cellist/Dances at a Gathering sarà trasmesso al cinema "Il Nuovo" della Spezia in diretta via satellite dal palcoscenico della Royal Opera House di Londra solo martedì 25 febbraio alle 20.15. "The Cellist" è ispirato alla vita e alla carriera della violoncellista Jacqueline du Pré e segna il debutto sul palco principale della coreografa Cathy Marston per The Royal Ballet. Questo nuovo balletto è abbinato a Dances at a Gathering di Jerome Robbins, cinque volte vincitore del Tony Award e celebre coreografo di Broadway.