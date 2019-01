"The Birds" al cinema, restaurato uno dei capolavori di Alfred Hitchock

La Spezia - Il 2019, al cinema, inizia nel segno del brivido. "Gli uccelli "(The Birds), 50/o film di Alfred Hitchock, è il nuovo classico restaurato e distribuito dalla Cineteca di Bologna al cinema "Il Nuovo" della Spezia a partire dal 7 gennaio (lunedi 7 e martedi 8 alle 21, mercoledi 9 gennaio alle 17), grazie al progetto il Cinema Ritrovato. "Fantasia apocalittica", come l'ha definita il critico americano Jonathan Rosenbaum, diretta nel 1963, "Gli uccelli" segna l'esordio (se non consideriamo il musical del 1950 The pretty girl) di Tippi Hedren, che Hitchcock vorrà anche nel suo film successivo, Marnie, nel ruolo della protagonista. "Gli uccelli è il prototipo di un nuovo genere, il film catastrofico (disaster film), che porterà fiumi di dollari nelle casse della Universal negli anni Settanta", ha scritto Bill Krohn. "Divenuto egli stesso una star, Hitchcock aveva ragione di pensare che avrebbe potuto fare a meno di attori importanti e di dare spiegazioni in merito agli attacchi degli uccelli".