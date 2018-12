'Suoni dal passato' e 'Natale di sale', torna Museoland

La Spezia - Sabato 15 dicembre alle ore 16, il Museo Etnografico, in collaborazione con la Coop Zoe, proporrà Suoni dal passato: partendo dallo studio degli oggetti esposti al museo impareremo che strani e insoliti strumenti musicali venivano usati in particolari occasioni. I partecipanti realizzeranno personalissimi strumenti da portare a casa.

Domenica 16 dicembre, il laboratorio proposto dal Museo del Sigillo sarà Natale di sale, per divertirsi a creare decorazioni natalizie con stampi tridimensionali (come gli antichi sigilli) e pasta al sale colorata. I partecipanti potranno inventare piccoli regali e nuovi addobbi per l’albero.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

MUSEO ETNOGRAFICO

Via del Prione 156 – 0187.727781

museo.etnografico@comune.sp.it



MUSEO DEL SIGILLO

Via del Prione 234 – 0187.778544

annanancy.rozzi@comune.sp.it



COOPERATIVA ZOE –SERVIZI DIDATTICI

Amanda Moruzzo – 3349968868

didattica@zoecoop.it



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Costo: 5€ a partecipante

Durata: 1.30h circa