"Storie nostre", l'umanità incontrata sui sentieri è racconto

La Spezia - Tra una guida e l’altra al nostro territorio provinciale, particolarmente le Cinque Terre, Porto Venere e l’isola Palmaria, Luciano Bonati ha messo a punto un terzo libro dedicato a straordinari personaggi ed alle loro storie. E’ stato pubblicato, come i precedenti, dalle Edizioni Cinque Terre; s’intitola “ Storie nostre” ed è in vendita in edicole e librerie.

L’escursionista Bonati è abituato a procedere con passo lento, ad osservare, a prendere appunti, soffermandosi volentieri a conversare con persone incontrate.

Strada facendo, in tal modo ha potuto prendere conoscenza di vicende avventurose e talvolta drammatiche dalla viva voce di coloro che ne sono stati protagonisti; altre volte ha ricostruito avvenimenti attraverso testimonianze rese da loro famigliari od amici. Le storie raccolte sono in parte inedite; qualcuna invece, opportunamente rivisitata, era stata oggetto di articoli apparsi su organi di stampa. Tra queste un parricidio dai contorni sconvolgenti.

Nella variegata rassegna troviamo contadini e pescatori, allevatori e pastori, boscaioli ed artisti. Compare altresì qualche personaggio che ha onorato lo sport, in modo specifico nuoto e pallanuoto, con risultati personali d’alto prestigio in campionati italiani e campionati del mondo.