'Storia delle icone' con l'Associazione archeosofica

La Spezia - Giovedì 5 dicembre alle ore 21 si terrà presso la sede dell'Associazione Archeosofica (via Crispi 99), la conferenza dal titolo “Storia delle Icone”. "Nell’incontro - spiegano gli organizzatori - scopriremo i misteri di questa antichissima arte che si è diffusa in tutto il mondo cristiano a partire dal 500 a.c. e che il cristianesimo occidentale ha progressivamente dimenticato. L’icona, pittura su tavola a soggetto sacro, nella semplicità del suo canone estetico e per la somiglianza delle sue immagini, è considerata arte minore rispetto alla nostra pittura in cui si è visto, specialmente dal rinascimento in poi, il grande virtuosismo pittorico. Diversamente, approfondendo la conoscenza dell’arte iconografica, si scopre che queste opere celano sotto la loro semplicità un particolare simbolismo geometrico, un simbolismo dei colori ed una sapiente stilizzazione dell’immagini che elevano questa pittura in uno spazio intermedio tra terra e cielo. Si parla non di semplice pittura a soggetto religioso ma di pittura Sacra. Nell’incontro vedremo i tanti aspetti che hanno caratterizzato quest’arte nell’ambito non solo artistico ma anche spirituale, religioso, politico e sociale".

Ingresso libero. Relatore Carlo Piacentini.