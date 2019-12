'Spezia in camicia nera', Borrini racconta il fascismo di casa nostra

La Spezia - Sabato 14 dicembre alle ore 16.30 presso la sala meeting del My Hotel La Spezia in via XX settembre 81, si terrà la presentazione del libro “La Spezia in camicia nera – storia documentata del fascismo spezzino dalle origini al tragico epilogo” , edito da Luna Editore e scritto da Riccardo Borrini.

Il libro rievoca i principali fatti storici che accaddero nella nostra provincia dal primo dopoguerra (1919) sino alla fine della seconda guerra mondiale (1945-46), basandosi principalmente sui documenti storici dell’Archivio di Stato della Spezia, sulle cronache dei quotidiani del tempo e sui riferimenti bibliografici di storici di vario orientamento, che sono stati inseriti per contestualizzare e quindi comprendere meglio i fatti accaduti.

La lettura è resa particolarmente interessante dalla ricca documentazione fotografica, in parte inedita, che accompagna l’esposizione delle vicende storiche narrate.

L’autore, che sull’argomento ha già pubblicato nel 2005 “Il tricolore insanguinato” e nel 2013 “Accadde anche questo …”, ha svolto per anni minuziose ricerche storiche per restituire ai lettori una narrazione storica sufficientemente obiettiva di un periodo particolarmente divisivo come quello degli anni del fascismo, affinché si abbia una chiara consapevolezza di ciò che è stato e perché è avvenuto.

Il libro ha un formato A4, consta di 360 pagine e contiene più di 250 fotografie, è già in distribuzione presso le librerie spezzine al costo di euro 25.