SpeziAMAnia alla scoperta della collina di Gaggiola

La Spezia - Il 12,13,14 giugno, visite guidate a Gaggiola "la collina delle meraviglie" ritrovo alle ore 16:30 in via Monfalcone (parcheggio davanti alla piscina del 2 giugno). Verrà proposto un percorso che partirà dalle più antiche origini della Spezia, passando per le ville Liberty e i culti religiosi legati alla misteriosa collina di Gaggiola.

"La visita - si legge in una nota - si inserisce nel progetto #SpeziAMAnia, ideato e curato da Diego Savani, guida turistica, nel tentativo di far conoscere agli spezzini il proprio patrimonio e renderli turisti in casa loro. Si sono già svolte con successo le uscite a Biassa e al Castello di Coderone e alla chiesa di San Martino Vecchio che sono state le prime visite post-Covid nella nostra città. Viste le molte adesioni è chiaro che gli spezzini hanno voglia di riscoprire le proprie origini e valorizzare le loro bellezze. Prossimamente sono previste visite alla Stazione Ferroviaria e alla scoperta della street art e poesia di strada. Mentre per il 12,20 e 21 giugno si potrà visitare la Villa Romana del Varignano Vecchio alle Grazie proprio dopo la riapertura. Tutte le visite sono svolte nel rispetto delle norme e della sicurezza, vengono forniti guanti e apparecchi necessari per mantenere la distanza tra i partecipanti". Per info e prenotazioni: 3394385208 o savadima@libero.it.